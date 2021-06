Afacerile companiilor au scazut cu 1,7% in anul 2020, la 1.492 de miliarde de lei. Profitabilitatea a crescut la 6,57% ANALIZA

Cifra de afaceri obtinuta la nivelul mediului de business a inregistrat in pandemie o scadere de aproximativ 1,7%, de la peste 1.518 miliarde de lei in anul 2019, la 1.492 de miliarde de lei in anul 2020, potrivit unui studiu realizat de Termene.ro.



"Cifra de afaceri obtinuta la nivelul mediului de business a inregistrat in pandemie o scadere de aproximativ 1,7%, de la peste 1.518 miliarde de lei in anul 2019, la 1.492 de miliarde de lei in anul 2020", potrivit unui studiu realizat de Termene.ro, analiza care ia in calcul toate companiile care au depus situatiile financiare in perioada 2018-2020.

Declinul vine dupa o perioada de 10 ani de crestere continua a acestui indicator, ultimul an de scadere fiind 2009, cand economia s-a contractat din cauza crizei financiare. In anul 2018, valoarea generata a fost de aproximativ 1.375 miliarde lei, inferioara atat anului 2019 cat si anului 2020.

In analiza realizata au fost luate in calcul doar societatile care au depus situatiile financiare aferente perioadei 2018-2020, astfel incat datele si concluziile sa fie reprezentative.

Cresterea anuala a veniturilor inregistrate de o companie ia in calcul inclusiv efectele inflatiei. Pe scurt, o inflatie de 5% inseamna ca ce se putea cumpara cu 100 lei in anul 2019 costa 105 lei in anul 2020. Astfel, la acelasi produs vandut, o companie inregistreaza un venit mai mare in anul 2020 comparativ cu anul 2019, lucru care poate da o falsa impresie de crestere. Astfel, in cazul de fata, daca se iau in calcul valori constante (excluzand, asadar, efectele inflatiei) scaderea inregistrata in anul 2020 comparativ cu anul 2019 este una chiar mai ridicata.

Totusi, chiar daca veniturile cumulate ale companiilor romanesti au inregistrat o scadere in perioada analizata, nu acelasi lucru este valabil despre profiturile obtinute si despre profitabilitatea acestora.

Profitul este valoarea absoluta pe care o societate o inregistreaza la finalul unui an, iar, in perioada analizata, acesta a crescut de la 88 miliarde lei in anul 2019, la peste 98 miliarde lei in anul 2020. Profitabilitatea a crescut de la 5,85% in anul 2019 la 6,57% in anul 2020, analizand companiile care au depus situatiile financiare in perioada 2018-2020.

"Afacerile devin mai profitabile atunci cand sunt mai predictibile. Este evident faptul ca anul 2020 a eficientizat activitatea mediului privat. Criza din anul 2008-2009 a creat mediului de afaceri romanesc anticorpii necesari unei reactii mult mai bune cand acesta s-a lovit de situatia anului 2020", remarca Adrian Dragomir, co-fondator Termene.ro si Business Innovation Consultant.

Astfel, daca inainte de pandemie, la fiecare 100 de lei incasati, o societate ramanea cu 5,85 lei, dupa inceperea acesteia, eficientizarea activitatii coroborata cu masurile luate a facut ca firma sa ramana cu 6,57 lei la aceeasi suma incasata. Anul 2018 este inferior anului 2019 din punctul de vedere al valorii absolute a profitului, dar superior din cel al profitabilitatii.

Cresterea profitabilitatii activitatii societatilor romanesti a venit, totusi, cu niste costuri, detaliate in paragrafele urmatoare.

Doi dintre indicatorii cei mai relevanti ai unei companii sunt durata de incasare a creantelor, respectiv durata de plata a datoriilor. Primul indicator arata cat de repede isi incaseaza o societate banii de la clientii sai, pe cand cel de-al doilea exprima cat de repede isi onoreaza datoriile catre furnizori.

Daca in anul 2019 durata medie de recuperare a creantelor a fost de aproximativ 72 de zile, anul 2020 a generat o crestere a acesteia cu peste o saptamana, ajungand la 81 de zile. Ca efect direct, si durata de plata a datoriilor a crescut cu peste 15 zile, de la 195 de zile in anul 2019 la peste 210 zile in anul 2020. In anul 2018, atat creantele, cat si datoriile se recuperau, respectiv se plateau in acelasi interval ca in anul 2019.

"Unul din motivele eficientei crescute a companiilor poate fi negocierea unor termene mult mai bune de plata a datoriilor, care a generat, pe intregul lant de furnizori, o incasare greoaie a creantelor. De altfel, anul 2020 a fost caracterizat de multe contracte renegociate, cele mai bune exemple fiind cele de inchiriere spatii", afirma antreprenorul Adrian Dragomir.

Un alt mod prin care companiile si-au eficientizat activitatea poate fi reducerea numarului de angajati. Daca la finalul anului 2019, mediul privat din Romania avea aproximativ 3,31 milioane de angajati, la finalul anului 2020 numarul acestora a scazut la 3,25 milioane de angajati, mai putini cu peste 63.000 de persoane.

