Sfârșitul bulei verzi? Emisiunile de obligațiuni ESG și fondurile de investiții verzi rămân fără finanțare

Piețele financiare sustenabile internaționale, care finanțează eforturile de mediu și de guvernanță socială, au înregistrat un regres puternic în 2022.

Emisiunile de obligațiuni sociale sunt aproximativ la jumătate din nivelul anului trecut, iar fondurile de investiții axate pe componenta de mediu se confruntă cu fluxuri de capital scăzute.

Ceea ce părea o piață în plină expansiune începe să se confrunte cu un dezinteres în creștere al investitorilor.

Expansiune rapidă în ultimii cinci ani

ESG – acronimul pentru Environment, Social Corporate Governance – reprezintă un set de principii și standarde care ghidează și evaluează activitatea și impactul de mediu, social, dar și guvernanța companiilor.

În ultimii cinci ani, piețele financiare sustenabile ale lumii (ESG) s-au extins de la produse de nișă în urmă cu un deceniu, la peste un trilion și jumătate de dolari în obligațiuni și împrumuturi emise anul trecut.

Investitorii au alocat, de asemenea, sute de miliarde de dolari fondurilor tranzacționate la bursa de acțiuni și datorii axate pe ESG. Finanțarea durabilă era considerată o piață în creștere – sau cel puțin, a fost până în acest an.

Recul pe linie

Astfel, până în noiembrie 2022, emisiunea de datorii durabile este puțin sub 1,2 trilioane de dolari. În același timp, anul trecut, companiile strânseseră peste 1,5 trilioane de dolari.

Iar diferența dintre 2022 și 2021 este improbabil să fie recuperată în decembrie, care este în mod tradițional o lună liniștită în privința emisiunilor de titluri de valoare, scrie Bloomberg.

Diminuarea emisiunii de datorii sustenabile a fost universală, fiecare instrument dedicat (trei tipuri de obligațiuni și două tipuri de împrumuturi) înregistrând mai puține emisiuni în acest an decât în trecut.

Împrumuturile legate de durabilitate s-au descurcat cel mai bine, relativ vorbind, cu emisiunile în scădere cu 11,8% față de un an în urmă.

Obligațiunile sociale, pe de altă parte, sunt la doar aproximativ jumătate din nivelul de emisiune al anului trecut.

Cele mai mari două categorii în ceea ce privește numărul total de dolari emisiuni, obligațiunile verzi și împrumuturile legate de sustenabilitate, sunt ambele reduse cu peste 20%.

Probleme pentru fondurile ESG

Nu doar datoria sustenabilă este mai mică decât anul trecut. Fondurile tranzacționate la bursă cu o temă de mediu, socială și guvernanță au înregistrat fluxuri de capital de peste 130 de miliarde de dolari în 2021, o creștere de cinci ori mai mare decât afluxurile de doar doi ani mai devreme.

În acest an, investițiile noi ar putea fi mai mici de 50 de miliarde de dolari – nu numai cu mult sub 2021, ci chiar sub 2020.

Și fluxurile lunare în fondurile ESG au scăzut în 2022, comparativ cu ultimii doi ani.

Trebuie amintit că Elon Musk a descris ESG ca o ”înșelătorie” care ”a fost folosită de falși războinici ai justiției sociale”, iar atacurile la adresa criteriilor ESG au slăbit încrederea investitorilor.