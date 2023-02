România, campioana comerțului cu amănuntul din UE: Creștere de trei ori mai mare decât media europeană

România a înregistrat în ultimii șapte ani o creștere de trei ori mai mare decât media UE a volumului pentru comerțul cu amănuntul.

În condițiile în care cea mai mare parte din acest comerț este realizat cu bunuri provenite din importuri, evoluția contribuie puternic la dezechilibrele macroeconomice interne.

Chiar și în 2022, când comerțul cu amănuntul s-a contractat la nivelul UE, pe fondul scăderii puterii de cumpărare, România a înregistrat în continuare creștere.

Minus 7% pentru comerțul cu alimente în UE

Volumul comerțului cu amănuntul a scăzut în decembrie 2022, comparativ cu decembrie 2021, cu 2,8% în zona euro și cu 2,5% pentru întreg blocul comunitar, potrivit Eurostat.

Pe medie a Uniunii Europene, scăderea a fost datorată contractării cu cu 6,6% a volumului comerțului cu alimente, băuturi și tutun, și reducerii cu 0,9% a volumului comerțului cu produse nealimentare.

În același timp, volumul comerțului cu combustibili auto a crescut cu 7,3%.

Cele mai mari scăderi pentru volumul comerțului cu amănuntul au fost consemnate în Belgia (minus 9,2%), Danemarca (minus 8,4%) și Suedia (minus 7,1%).

România, contra tendinței europene

România nu se aliniază tendinței europene și a înregistrat în decembrie 2022 una din cele mai mari ceșteri anuale pentru volumul comerțului cu amănuntul, a doua din UE.

Pe primul loc se situează Malta (plus 5,7%), urmează România cu 5,3% și Spania cu 4,6%.

În România, potrivit datelor publicate de INS, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, în 2022, comparativ cu 2021, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 4,4%, datorită creşterii comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+9,6%), vânzărilor de produse nealimentare (+4,5%) şi vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+1,4%).

Trebuie precizat că volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 90,7% în România, în decembrie 2022, comparativ cu nivelul consemnat în 2015, cel mai mare avans din UE.

În condițiile în care media europeană este undeva la 30% (34% pentru blocul comunitar, 31,1% pentru zona euro), avansul înregistrat de volumul comerțului cu amănuntul în România este de trei ori mai rapid, în perioada 2015 – 2022.

Alte țări cu creșteri importante în perioada amintită sunt Irlanda: plus 78,4%, Polonia: plus 73,2%, Slovenia: plus 69,8%, Bulgaria: plus 63,3%, Cipru: plus 62,9%.

Creștere economică nesănătoasă

România s-a dezvoltat economic în ultimii ani pe bază de comerț, lucru care s-a văzut în deficitul în creștere accelerată al balanței comerciale.

Anul 2021 a adus premiera absolută ca industria să contribuie la formarea produsului intern brut mai puțin decât comerțul.

România nu mai produce mare lucru, astfel că industria prelucrătoare, care ar trebui să aibă un plus și să compenseze alte deficite, nici măcar în zona alimentară nu este pe pozitiv.

În condițiile în care importam ca să mâncăm, se poate spune că este o creștere economică nesănătoasă, generatoare de mari dezechilibre economice.