Comisia Europeană anunță oficial prăbușirea economică a zonei euro în 2023. Ce se va întâmpla în România

România va avea în 2023 o creștere economică anuală de 1,8%, după performanța remarcabilă de 5,8% pe care o va înregistra în 2022.

În ciuda reducerii la o treime a avansului economic de anul viitor, țara noastră va avea una dintre cele mai bune evoluții economice în 2023, în cadrul grupului comunitar.

Prognoza economică de toamnă a Comisiei Europene, dată vineri publicității, anunță practic stagnarea economică a Uniunii Europene pentru anul viitor.

Germania intră în recesiune

În ceea ce privește evoluția economiei, România va fi depășită doar de Irlanda, cu 3,2% și Malta cu 2,8%, majoritatea celorlalte țări membre UE urmând să înregistreze în 2023 avansuri PIB subunitare sau în preajma procentului de 1%.

Germania, motorul economic al Uniunii Europene, va intra în recesiune, estimează Comisia Europeană, care prognozează o evoluție negativă de minus 0,6% în 2023 pentru cea mai puternică economie comunitară.

Tot pe minus vor fi la anul și Suedia, cu minus 0,6%, respectiv Letonia, cu minus 0,3%.

Celelalte economii europene puternice vor avea evoluții neconvingătoare, afectate de inflație, criza energetică și întreruperile din lanțurile de aprovizionare: Spania: plus 1%, Franța: plus 0,4%, Italia: plus 0,3%.

În zona euro, ca și în întregul bloc comunitar, avansul economic va fi nesemnificativ în 2023, de 0,3%, ceea ce, coroborat cu inflația care se va păstra la valori înalte, va aduce economia europeană într-o situație economică asimilată stagflației.

Pentru 2022, Comisia Europeană așteaptă un avans economic de 3,3% în UE și 3,2% pentru zona euro.

Inflația rămâne ridicată în 2023

Inflația, în schimb, este așteptată să crească până la 9,3% în 2022 – media anuală a UE, respectiv 8,5% pentru zona euro.

Anul viitor va aduce doar o ușoară scădere, până la 7% media europeană și 6,1% valoarea medie pentru zona euro.

România va păstra și la anul un avans al prețurilor superior mediei europene. Dacă în 2022 Comisia Europeană anunță o inflație anuală de 11,8% pentru țara noastră, ea se va păstra și la anul pe teritoriul valorilor de două cifre: inflație medie anuală de 10,2%.

Scade ponderea datoriei publice în PIB

”După o creștere puternică în 2022, economia României va încetini, iar PIB-ul real va crește în următorii ani în jurul procentului de 2%, din cauza inflației ridicate, a condițiilor financiare mai restrictive și a consecințelor negative aduse de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Inflația va atinge cele mai înalte valori la finalul lui 2022 și va rămâne ridicată pe tot parcursul lui 2023, înainte să scadă în 2024. Șomajul va fi în preajma procentului de 5-6%.

Deficitul guvernamental va scădea gradual până la 4,8% în 2024, ca urmare a veniturilor ridicate încasate la bugetul de stat și a reducerii ponderii cheltuieilor publice în PIB, în principal ca o consecință a creșterii puternice a PIB-ului nominal.

Ponderea datoriei publice în PIB va fi de aproximativ 47,6% în 2024.”, se arată în ultimele prognoze publicate de Comisia Europeană.