Industria, Agricultura și Construcțiile au contribuit împreună negativ la creșterea economică

Institutul Național de Statistică anunță că România a înregistrat în trimestrul II din acest an un avans economic trimestrial de 2,1% și anual de 5,3%.

În prima jumătate a anului, economia a crescut cu 5,8%, în comparație cu primele șase luni ale anului trecut.

Creșterea economică nu se bazează însă pe trei ramuri care ar trebui să aibă o contribuție decisivă: Industria, Agricultura și Construcțiile.

Ads

Avansul PIB, bazat pe Comerț

Astfel, atât în trimestrul II al anului în curs, cât și pe totalul primelor șase luni, trei sectoare fundamentale ale economiei, Industria, Agricultura și Construcțiile, și-au adus împreună o contribuție negativă la creșterea anuală a produsului intern brut.

Datele la trimestrul II cu privire la contribuția la avansul PIB arată astfel: Industria: minus 0,4%, Agricultura: 0%, iar Construcțiile: 0,1%.

La semestrul I, datele publicate de INS se prezintă astfel: Industria: minus 0,2%, Agricultura: 0%, iar Construcțiile: 0,1%.

Din totalul avansului anual al PIB de 5,3% pentru trimestrul II, respectiv de 5,8% pentru primele șase luni din 2022, cele mai semnificative contribuții și-au adus sectoarele Comerț: plus 2,3% la trimestru și plus 2,2% la semestru, urmat de Informații și comunicații: plus 1,4% la trimestru și plus 1,7% la șase luni.

Faptul că sectorul Comerț are o contribuție net superioară Industriei la avansul PIB arată un dezechilibru important pentru sănătatea economiei naționale.

Ads

Economie de consum

Nu întâmplător formarea brută de capital fix, care reflectă creșterea economică sănătoasă, organică, pe termen lung, rezultată în urma investițiilor în economie, a consemnat un volum majorat cu 2,2%, contribuind cu doar plus 0,5% la creşterea PIB din primul semestru al anului în curs.

De cealaltă parte, cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 7,6%, a contribuit cu +4,7% la creşterea PIB.

Nu este deci o surpriză că, în condițiile unei producții interne deficitare, o contribuţie negativă la formarea PIB a avut-o exportul net: minus 3,9%.

Este o consecinţă a creşterii volumului importurilor de bunuri şi servicii cu 14,3%, față de creșterea semnificativ mai mică, cu doar 7,7%, a volumului exporturilor de bunuri şi servicii.

Creștere peste media europeană

În comparație cu același trimestru din 2021, avansul produsului intern brut – PIB a fost în trimestrul II al anului curent de 4,1% în zona euro și de 4,2% - media Uniunii Europene.

Ads

La egalitate cu Olanda, România a avut întrimestrul II al anului în curs un avans anual al PIB peste media europeană, de 5,3%, potrivit datelor Eurostat.

În comparație cu trimestrul anterior (primele trei luni din 2022), țara noastră a înregistrat în treimestrul II din 2022 a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, după Olanda.

Astfel, Olanda a raportat un avans de 2,6%, urmată de România: plus 2,1% și Croația: plus 2%. Creșterea economică trimestrială a fost de 0,8% în zona euro, iar media europeană de 0,7%.