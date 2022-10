Tablou de Monet, vandalizat cu piure de cartofi. Pictura a fost vândută cu 110 milioane de dolari VIDEO

Activiști ecologiști din Letzte Generation (Ultima Generație) au aruncat cu piure de cartofi în tabloul lui Claude Monet ”Les Meules” (Căpițe de Fân) de la muzeul #Potsdam Barberini din #Germania.

Opera de artă iconică a fost vândută pentru 110 milioane de dolari în 2019. Se presupune că tabloul era protejat de sticlă și nu ar fi suferit stricăciuni.

După ce au murdărit tabloul, unul dintre activiști a făcut o scurtă declarație. „Oamenii mor de foame, oamenii îngheață, oamenii mor. Ne aflăm într-o catastrofă climatică. Și singurul lucru de care vă este frică este supa de roșii sau piureul de cartofi de pe un tablou”, a spus tânăra.

