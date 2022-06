Va mai fi titular Tavi Popescu la naționala lui Iordănescu? Concluzia selecționerului despre vedeta FCSB-ului

Echipa națională a României joacă marți seară cu Muntenegru, pe teren propriu, în etapa a patra din Liga Națiunilor, iar una dintre întrebările referitoare la primul 11 e legată de vedeta FCSB-ului, Octavian Popescu.

Tavi Popescu a fost itular cu Finlanda (1-0), însă n-a ieșit cu nimic în evidență, fiind înlocuit în minutul 54 cu Sergiu Hanca.

Comentând evoluția mijlocașului, Edi Iordănescu a lăsat de înțeles că acesta are nevoie de timp pentru a se adapta unui program extrem de încărcat, astfel că e posibil să-l țină pe banca de rezerve în confruntarea cu Muntenegru.

„Tavi Popescu e un jucător cu potențial nu mare, deosebit de mare. Un jucător cu calitate foarte multă, un jucător cu dinamică bună, un jucător care va avea viitor important și va avea viitor important în tricoul echipei naționale.

Tavi e un jucător cu care am lucrat, știu că are nevoie de susținere, are nevoie de momente, le-a avut în seara asta și le va mai avea, dar are nevoie și de timp.

Fotbalul mare înseamnă adversitate foarte multă, înseamnă dueluri, putere, efort, să înlănțui efortul, iar aceste lucruri și le va însuși cu siguranță”, a spus Edi Iordănescu la finalul meciului cu Finlanda.