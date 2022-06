Atacantul Denis Alibec a declarat, sâmbătă seară, că naţionala României a făcut un meci foarte prost cu Muntenegru, scor 0-2, în Liga Naţiunilor. Alexandru Maxim a fost și mai dur.

"Meci foarte prost făcut de noi. Muntenegru a fost mai implicată în joc, mai agressii. Încercăm să reparăm cu Bosnia ce am stricat aici. Încercăm să dăm ce avem mai bun. Fanii sunt supăraţi, au dreptate, dar poate pot să fie şi ei mai mult alături de noi", a declarat Alibec.

"Este o înfrângere umilitoare, am avut o prestaţie jalnică. Am făcut un meci foarte slab, sub nivelul a ceea ce jucăm la cluburi. Nu meritam niciun punct, e greu că nu găsesc explicaţii. Tot noi va trebui să o scoatem la capăt", a declarat Maxim la Prima TV.

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Podgorica, cu scorul de 2-0 (0-0), de selecţionata Muntenegrului, în prima etapă a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor.