Finlanda - România e în această seară: cine transmite partida și echipa probabilă pe care o va folosi Edward Iordănescu

Astăzi, de la ora 21.45, România va întâlni reprezentativa Finlandei la Helsinki.

Partida de pe stadionul Olimpic va fi arbitrată de spaniolul Carlos del Cerro Grande și va fi transmisă în direct de Antena 1.

Este al cincilea meci pentru România în Liga Națiunilor (Divizia B, Grupa a treia), după ce tricolorii au înregistrat trei eșecuri și o singură victorie, chiar contra Finlandei, pe Giulești.

România ocupă ultimul loc în grupă, cu 3 puncte. Bosnia are 8, Macedonia de Nord are 7, iar Finlanda are 4.

Cum arată clasamentul din grupa României, din Liga Națiunilor:

1. Bosnia 8p

2. Muntenegru 7p

3. Finlanda 4p

4. România 3p

În ultimul meci din Liga Națiunilor, România va întâlni luni Bosnia pe stadionul Giulești.

Edward Iordănescu: Vom vedea o nouă națională! De ce nu i-a chemat pe Maxim și pe Mitriță

Echipa probabilă a României contra Finlandei: Moldovan - Manea, Rus, Nedelcearu, Bancu - R.Marin, M.Marin - Man, Cicâldău, Tănase - Alibec

Lotul României (meciuri / goluri)

PORTARI: Ionuț Radu (Cremonese | Italia, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 8/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Bogdan Mitrea Universitatea Craiova, 1/1), Adrian Rus (Pisa | Italia, 14/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 21/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 12/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 26/2), Mario Camora (CFR Cluj, 8/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Rakow | Polonia, 7/0), Dennis Man (Parma |Italia, 14/4), Andrei Cordea (FCSB, 2/0), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 25/3), Daniel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 6/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 7/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 41/2), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 54/11), Darius Olaru (FCSB, 6/0), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 2/0), Florinel Coman (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 30/8), Denis Alibec (Farul Constanța, 25/2), Florin Tănase (Al-Jazira | EAU, 14/1).