Pandemia de coronavirus a lasat urme adanci in sistemul de educatie din Romania.

Intr-un interviu pentru Ziare.com, Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educatiei, in prezent rector al Universitatii Politehnica Bucuresti (UPB), atrage atentia asupra consecintelor pe termen lung ale scolii online. Aceasta este de parere ca ar trebui diferentiat continutul curicular in scolile din Romania "pentru ca altfel ne pacalim".

"Accesul la resurse a celor care sunt scoliti este extrem diferit in mediul rural. Din pacate, scoala preuniversitara, care este intr-o proportie covarsitoare de stat, nu a avut suficiente resurse pentru a compensa saracia de acasa si atunci s-a accentuat si in scoli acest fenomen al polarizarii. Pe langa scoli exceptionale exista si scoli unde performanta este atat de departe de primele incat oricine cu putina experienta care face o analiza n-are cum sa nu ajunga la concluzia urmatoare: suntem in situatia sa nu mai putem aborda acelasi continut curicular cu toate scolile, indiferent ca vorbim de liceele extraordinare sau de cele cu performante foarte slabe.

Va trebui, probabil, regandit acest lucru. Eu am avut aceasta intentie si in 2019, cand am lansat proiectul "Educatia ne uneste", un proiect strategic care mergea pana in 2035. Trebuie sa diferentiem putin continutul curicular pentru ca altfel ne pacalim", a declarat Ecaterina Andronescu pentru Ziare.com

Cifrele care anunta un viitor sumbru

Potrivit fostului ministru al Educatiei, procentul elevilor inscrisi la Evaluarea Nationala a scazut cu aproximativ 30.000 fata de anul trecut, iar rezultatele in mediul rural sunt, potrivit acesteia, dezastruoase: 37% din elevii care s-au inscris la Evaluarea Nationala, adica au promovat cele 8 clase, n-au avut nici macar nota 5.

"Evaluarea Nationala de anul acesta confirma acest lucru. In mod normal, in fiecare an aveam 160.000 de inscrisi la Evaluarea Nationala, anul acesta am avut 131.000. Ce inseamna diferenta de aproximativ 30.000? Copiii care nu au putut sa intre in Evaluarea Nationala nu li s-a incheiat situatia scolara. De ce? Un an jumatate de pandemie in invatamantul preuniversitar ne-a adus in situatia sa avem, probabil, in jur de 1 milion de elevi care nu au avut nicio tangenta cu scoala 1 an de zile si care nu faceau fata, fara indoiala, examenului de Evaluare Nationala.

Din 131.000 de inscrisi la Evaluarea Nationala, inca 10.000 nu s-au prezentat. Adaugati 10.000 la 30.000 si o sa vedeti ca 40.000 de elevi care n-au intrat in Evaluarea Nationala este o cifra absolut uriasa pentru o promotie de 150.000. Este absolut ingrijorator. Daca ne uitam la rezultate, in mediul rural as putea sa spun ca este aproape un dezastru. 37% din elevii care s-au inscris la Evaluarea Nationala, adica au promovat cele 8 clase, n-au avut nici macar nota 5. Este o cifra uriasa. Banuiesc ca si ponderea celor care nu s-au inscris si n-au putut intra in examen pentru ca au ramas corigenti, fara indoiala, vine tot din mediul rural. Este ca si cum am vorbi despre o generatie sacrificata a copiilor care nu au nicio vina ca s-au nascut in mediul rural. Aceasta este o mare drama pentru car trebuie sa cautam solutii", a precizat aceasta.

Ecaterina Andronescu este de parere ca initiativa actualului ministru al Educatiei privind cursurile remediale reprezinta una dintre solutiile revenirii invatamantului preuniversitar.

"Solutiile pe care eu le vad, cu experienta pe care o am, se leaga de cursurile remediale. Ele nu trebuie gandite otova, la orice scoala toata lumea sa se duca la cursuri remediale. Cred ca fiecare scoala trebuie sa isi stabileasca programul pe disciplinele esentiale, cu capitolele fundamentale, in asa fel incat cei care nu au avut acces la scoala sa refaca acum prin forma aceasta.

Inclusiv pe perioada vacantelor. Eu va marturisesc ca sunt oarecum ingrozita de situatia noastra uitandu-ma si intr-un document al OECD, care a fost elaborat in urma unei analize facuta pe SUA, care n-au suspendat un an jumatate ca noi cursurile si, totusi, OECD vorbeste de pierderi pe urmatorii 20 de ani, de 15.000 de miliarde de dolari. Este o cifra uriasa. De unde provin aceste pierderi? Din lipsa de competenta pe care scoala nu le-a mai putut forma. In acest caz, randamentul in orice job l-am considera este sub cel care a fost pana acum, in conditiile in care performantele tehnologice cresc. Aici suntem. Cred ca ar trebui si noi sa vedem ce putem face si cred ca aceste forme de pregatire remediala sunt posibile", a conchis fostul ministru el Educatiei.