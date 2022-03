Dusan Uhrin, prima reacție după ce a venit pentru a treia oară la Dinamo. Cine l-a făcut să se întoarcă în România

Dusan Uhrin a revenit în România, undeva va antrena din nou pe Dinamo.

Fanii din DDB l-au dat afară pe Flavius Stoican și au insistat pentru aducerea antrenorului ceh.

Uhrin a mai condus în două rânduri pe Dinamo.

Acum, misiunea va fi foarte dificilă. Echipa din Ștefan cel Mare este pe loc de baraj și în weekend va juca primul meci din play-out, cu Rapidul lui Adrian Mutu.

La sosirea în România, Uhrin s-a declarat entuziasmat de suporterii dinamovisti.

"Îmi place România, dar eu aveam multe probleme personale, pe care trebuia să le rezolv și apoi am venit aizi. Asta vă pot spune, vedem diseară ce fac, nu știu, încă nu am semnat, poate mă întorc la Praga diseară. Nu știu ce contract am, dar o să văd dacă semnez.

Pentru că am ceva personal pentru Dinamo, dar nu pot spune mai multe până diseară. Îmi place Dinamo, m-am întors, dar încă nu știu prea multe, nu am semnat încă. Am văzut Dinamo de două-trei ori cum joacă, clubul e special pentru mine.

Nu văd niciun fel de problemă, pentru că nu știu, trebuie să aflu situația exactă. Vedem ce va fi în derby.

Pentru fani m-am întors, a fost foarte rapid totul. Ieri seară m-au sunat și azi ne întâlnim, vedem în seara asta.

Sunt jucători noi, am văzut Dinamo cum joacă de multe ori, dar nu pot spune mai multe pentru că trebuie să vorbesc cu ei mai întâi și apoi să semnez contractul. O să fie mai dificil decât data trecută pentru că acum acest baraj nu știu dacă e sigur, însă cred că trebuie să îmbunătățim multe lucruri.

Nu pot să vă spun prea multe pentru că trebuie să văd jucătorii. Acum merg la Săftica", a spus Uhrin junior.

Antrenorul ceh a mai antrenat de două ori Dinamo București în carieră, în sezonul competițional 2019-2020 (23 de meciuri, 9 victorii, patru remize, 10 înfrângeri) și anul trecut, când a terminat campionatul pe locul 5 în play-out (9 partide, 5 victorii, două remize, două eșecuri).