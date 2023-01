Deputatul agresor de la AUR dă vina pe gelozia soției: ”Am luat-o de după gât și i-am strigat în față că nu mai rezist”

Deputatul AUR Dumitru Focșa a explicat într-o postare pe Facebook cum a decurs seara de 4 spre 5 ianuarie, când soția lui a sunat la 112, acuzându-și soțul că o bate.

Dumitru Focșa și-a acuzat soția că este geloasă și că multe certuri au pornit din acest motiv și a negat că ar fi bătut-o.

Ads

”(...)

Trebuie sa fie clar, că, eu nu am ridicat mâna să lovesc soția în fața copilei în noaptea de 4 spre 5. Însă, puseurile de gelozie ale soției erau tot mai apăsătoare, fapt ce mă împovăra și mă destabilizau tot mai rău în activitatea mea. Aproape toate aceste puseuri de gelozie ale soției, erau urmate de "fuga la mama" spre a se aduna sau reculegere, spunea ea. (...)

Incidentul generat de soție prin gelozie extremă, după ce la ultima plecare de acasă (eu nefiind prezent!), în 27 decembrie 2022, cu revenire în 31 decembrie seara, care s-a lăsat cu sustragerea telefonului alocat de Parlament de pe care a virat suma de 3000 lei din banii alocați cabinetului parlamentar (din suma forfetară!), a sădit in inima mea neincredere și am blocat acesul la telefoanele mele. Asta a produs și mai mare frustrare pentru ea.

Revenind la seara fatidica de 4 spre 5, totul s-a petrecut pe fondul acumulării de frustrări si stres, în care încărcătura de stres atinsese cota maximă.

Ads

La ora 00.00 trebuia să-i administreze medicația băiatului dar acesta intrase într-o compulsie care dura de mai bine de o oră și jumătate. Nimeni nu dormea. Am intervenit și cerut să nu mai stea după Victor să-și termine compulsiile că nici fata nu poate dormi. Asta se cam tot repeta în ultima vreme. Trebuia oprit din "starea lui de statuie", date acele pastile și apoi putea să fie lăsat să-și continue compulsia. Atunci am primit o replică de genul:"vezi-ți de curvele tale!", înșirând persoane cu care eu nu am nimic în comun decât că am dat un "Like" la un comentariu lăsat pe pagina mea de FACEBOOK, vina mea era ca eu nu verific ce poze au acele doamne sau fete prin profil, unele fiind mai sumar îmbrăcate,...sau de ce am dat aprecieri și acolo prin postările lor.

Aceste reproșuri repetate și la care se tot revenea, chiar dacă împreună conveneam de fiecare dată, să nu se mai repete,(la fiecare revenire a soției acasă), m-a făcut să fac un gest regretabil: am luat-o de după gât și i-am strigat în față că nu mai rezist, nu mai pot, căci, cu "gândirea din capul ei mă face și pe mine cu capul!"....și am tras-o cu fruntea ei către fruntea mea. Din disperare, din durerea că nu sunt înțeles de ea, am făcut acest gest într-un mod nu foarte elegant, ba chiar brutal. Atât a fost tot! Nu știu nici acum, și regret că nu m-am stăpânit, cum de am putut face asta, dar eram complet devastat de atâtea reproșuri însoțite de plecări repetate, ciclic cam de 2-3 ori pe lună se tot repeta asta de doi ani.

Ads

Dacă printre vorbele mele, mai mult stigate, "tu cu capul ăsta mă înnebunești de cap!", dupa ce am făcut asta de două ori, ea a fugit spre telefonul din dormitor strigând că sună la 112, dar acolo, la ușa dormitorului a mai fost o busculadă și a fost atinsă și de ușa camerei, atunci am văzut că-i sângerează nasul.

Totul s-a petrecut în mai puțin de un minut. Văzând că fetița a început să țipe, am încercat să împac copilul, iar soția a reușit să fugă în curtea vecinului, membru PSD, și să-i alarmeze. Un vecin cu care suntem in relații excelente.

M-am dus cu fetița după ea, dar ea era deja în apel cu 112. Chiar dacă îi ceream să nu facă asta, auzeam cum cerea și ambulanță și echipaj de poliție. Nu am intervenit să-i opresc conversația căci nu avea nici un rost. Am lăsat să încheie cu bine dialogul. O vedeam foarte speriată”, a scris Focșa pe Facebook.