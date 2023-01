Primele declarații ale soției deputatului AUR Dumitru Focșa: ”Plec și mă mut la Brăila, la casa mamei mele. Urmează să divorțez”

Soția deputatului AUR Dumitru Focșa, Claudia Focșa, a explicat vineri, 6 ianuarie, de la ce a pornit conflictul cu soțul ei, dar și ce are de gând să facă mai departe.

Femeia a declarat la Antena 3 că nu are nevoie de ordin de protecție deoarece se va muta la Brăila, la mama sa, alături de copil. De asemenea, a spus că Dumitru Focșa nu ar fi ”violent din fire”, ci ”mai degrabă impulsiv”.

”Am depus plângere la poliție, aștept să își facă treaba autoritățile. Nu este necesar ordin de restricție pentru că plec și mă mut la Brăila, la casa mamei mele. Urmează să divorțez. Incidente și conflicte în familie au mai fost, dar acum a fost mai grav. Poate a fost un cumul de factori. Consumase un pahar-două de vin. A cedat nervos. Voi demara procedura de divorț. Copilul este cu mine, se va urma procedura legală, autoritățile își vor face datoria, suntem consiliați. Copilul va avea parte de consiliere (…)

Au fost discuții despre lipsa implicării în familie, diverse alte probleme. Nu pot să spun că este violent din fire, are o fire mai impulsivă, a fost un context cu mai mulți factori, a cedat nervos, consider că niciodată nu trebuie să se ajungă la așa ceva, am demarat procedura de divorț, am părăsit căminul conjugal”, a declarat Claudia Focșa.