Pensie de nabab pentru Dumitru Dragomir! Câți bani încasează lunar fostul președinte al LPF

Dumitru Dragomir a fost președintele Ligii Profesioniste de Fotbal până în 2013, când a pierdut alegerile în fața lui Gino Iorgulescu.

Cel poreclit Corleone se ocupă acum de afaceri, dar are și o pensie mai mult decât frumoasă.

”Eu mereu am spus adevărul, pentru că nu știu să mint. Așa că nu am de ce să mă feresc nici acum. Am o pensie de aproximativ 120 de milioane de lei (n.r. - 12000 RON) și mai aveam o pensie de 7.200 de lei, pensia specială din Parlament, dar pe care mi-au tăiat-o acum jumătate de an. Era bine să fii avut în continuare acești bani, dar asta este. Oricum, nici de acești bani, v-am spus, cam 120 de milioane nu mă ating”, a spus Dragomir, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, conform digisport.ro.