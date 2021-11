Mitică Dragomir scapă de condamnarea din Dosarul RDS&RCS. Chichița găsită pentru reluarea procesului de la zero

Dosarul în care fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Dumitru „Mitică” Dragomir se reia de la zero, la Curtea de Apel București (CAB).

Magistrații au hotărât că această instanță trebuia să judece cauza pe fond, nu Tribunalul București, acolo unde Mitică Dragomir a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Asta pentru că fiul lui Mitică Dragomir – Bogdan Dragomir – era avocat la data săvârșirii faptelor, iar competența de judecare în primă instanță aparținea CAB.

Ads

„Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi de inculpaţii Bădiţă Florin Bogdan, Bendei Ioan, SC Bodu SRL, Dragomir Bogdan Dumitru, Dinei Mihai, Dragomir Dumitru, SC Intergrasoft SRL, Oprea Alexandru, SC RCSRDS SA şi Bulgac Serghei împotriva sentinţei penale nr. 37/15.01.2019 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr. 31983/3/2017. Desfiinţează, în totalitate, sentinţa penală apelată şi dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa competentă – Curtea de Apel Bucureşti.

Judecata îşi va relua cursul începând cu procedura camerei preliminare, conform art. 342 şi urm. C.pr.pen. In baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01.11.2021”, se arată în minuta deciziei CAB.

Câte 4 ani de pășcărie pentru Mitică și Bendei

Pe data de 15 ianuarie 2019, fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, şi Ioan Bendei (fost administrator al firmei RCSRDS), au fost condamnaţi de Tribunalul Bucureşti la câte 4 ani de închisoare în dosarul privind vânzarea drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal. Decizia a fost atacată pe rolul Curții de Apel București.

După aflarea deciziei primei instanțe, Mitică Dragomir a s-a declarat „total nevinovat”.

Ads

„Procurorii nu au nicio probă, nimic. Nu există aşa ceva. Sunt toal nevinovat. Acest dosar nu are nicio tangenţă cu Dumitru Dragomir. Ce nu a înţeles această judecătoare este că drepturile de televiziune sunt ale cluburilor. Voi merge la apel. Îmi voi doveni nevinovăţia. Eu am ştiut sigur că ăştia mă condamnă. Nu am nicio tangenţă cu acest proces. O să mă bage în mormânt şi gata. Câştigă un mort. Să îmi spună că am luat un leu cu o factură, cu un martor şi atunci merg la puşcărie!”, spunea Mitică Dragomir după ce a aflat decizia de condamnare.

Fiul lui Dumitru Dragomir, Bogdan Dragomir, cercetat în acelaşi dosar pentru complicitate la luare de mită şi la spălare de bani, a fost achitat de Tribunalul Bucureşti.

3,1 milioane de euro - mită pentru Mitică

Procurorii susţin că între anii 2009 și 2011 – în calitate de preşedinte al LPF, cu sprijinul lui Florin Bădiţă, Bogdan Dumitru Dragomir şi Bodu SRL – Dumitru Dragomir a pretins suma de 3,5 milioane de euro de la Ioan Bendei, în calitatea acestuia de administrator şi acţionar al RCSRDS SA, din care a primit suma de 3,1 milioane de euro.

Ads

Banii primiţi au fost disimulaţi sub forma unor plăţi făcute în cadrul unui contract de asociere în participaţiune, încheiat la data de 15 august 2009, pentru finanţarea unui local administrat de fiul lui Dragomir, Crystal Palace Ballrooms. În schimb, Mitică Dragomir ar fi facilitat, în 2008, câştigarea contractului pentru drepturi TV ale Ligii 1 de către RCSRDS.