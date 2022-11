Un nou conflict între Dumitru Dragomir și protestatarul Marian Ceaușescu.

Ce doi s-au luat la bătaie imediat după ce fostul președinte al Ligii Profesioniste de fotbal a ieșit de la o emisiune tv.

Ulterior, Dragomir și Ceaușescu și-au adus acuzații reciproc.

Ads

Marți seara, protestatarul l-a așteptat pe Mitică Dragomir cu un steag al Partidului Comunist Român și i-ar fi cerut în mod ironic un autograf pe el, adresându-i și cuvinte grele.

Din imagini se vede cum fostul președinte al LPF se năpustește asupra lui Marian Ceaușescu, însă este mușcat de un câine.

Bătaie Dragomir - Marian Ceaușescu. Sursa video: Facebook / Ceausescu Marian

Dumitru Dragomir a povestit la tv cum au decurs evenimentele de marți seara, din București.

"Eu am terminat emisiunea la B1 și moderatorul mi-a spus: 'Nea Mitică, nu ieși pe aici că nu te lasă ăștia să mergi la mașină!. Nu m-au lăsat să ies. Eu, atunci, m-am întors și am întrebat de altă ieșire. Când m-am dus la ieșirea cealaltă, acolo era unul care mă pândea cu un câine. Mie îmi e frică de câini, de oameni nu îmi e frică. Apoi m-am întors înapoi la prima ieșire. Când am dat să ies, nu m-au lăsat să merg la mașină. Eu trebuia să mă duc la mașină pentru că se schimba semaforul și nu putea să stea mașina acolo.

Ads

Striga acolo: Comunistule, hoțule, banditule! Fraților, eu sunt de felul meu coleric și răspund, nu mă pot abține. A început să mă înjure. A venit unul cu un câine și mi-a rupt pantalonii.

Erau trei inși: șoferul, care nu e șofer, e administratorul societății mele, Cristi. A venit să mă acopere și să deschidă ușa la mașină. Unul a venit și i-a dat un picior în fund și lui Cristi. Eu l-am alergat puțin pe ăla, că de ce a dat. M-am urcat în mașină și am plecat cu pantalonii rupți de un câine. Erau trei care m-au așteptat. Toți trei au dat. Și în Cristi, și în mine.

Eu am vrut să mă duc la mașina mea, să plec. Dacă te oprește cineva pe stradă și te ia la înjurături de mamă, în toate felurile... acțiunea s-a desfășurat foarte rapid. Cum să sun la 112 când ăla nu te lasă să te urci în mașină? Cum să sun la 112 când în 10 secunde s-a întâmplat toată chestia? Pune unul câinii pe tine și tu suni la 112? Dacă nu punea câinele pe mine, nu ziceam nimic, mă urcam în mașină.

Ads

O să-mi chem avocatul mâine. La tribunal a venit după mine, la ureche mi-a cerut bani. Nu i-am dat. La ureche, ca să nu ne înregistreze camerele de luat vederi în tribunal!

I-am zis: Pleacă, bă, de aici!. A zis: Nu-mi dai?. A ieșit afară și m-a făcut în toate felurile. A doua oară, îmi spune că sunt comunist și că am furat. Să-mi spună, poate știe el că am furat eu ceva și nu m-a descoperit justiția. Poate are el dreptate, dar până atunci îl dau în judecată pentru ce a făcut și pentru faptul că a venit cu cîinele dresat și mi-a sfâșiat pantalonii. Văd că am și niște zgârieturi pe picioarele. Mi-e frică să nu fie câinele turbat, numai la asta mă gândesc. Mâine îmi fac antirabicul.

Erau trei inși. Unul m-a înțepat cu o șurubuelniță, mi-a dat în spate cu o șurubelniță. Altul a pus câinele pe mine. Au venit în grup și m-au atacat. Nu a fost el singur.", a spus Dragomir, la Realitatea Plus.

Ads

Protestatarul Marian Ceaușescu a oferit și el o reacție despre conflictul cu Dumitru Dragomir.

"Cred că victima sunt eu. Eu l-am criticat pe acest Mitică Dragomir pentru cât a furat. El și-a adus șoferul să mă bată. Eu doar l-am criticat, el a sărit mereu la bătaie. Diferența între Dumitru Coarnă și Mitică Dragomir este mare. El nu avea comportamentul acestui personaj sinistru din politică.

Când a ieșit el de la postul TV B1 i-am adus doar critici, iar el și șoferul au sărit să mă lovească. Ăsta cred că a fost ordinul lui Mitică Dragomir", a spus Marian Moroșanu, cunoscut drept "Ceaușescu", la Realitatea Plus.

Nu este prima dată când cei doi au un conflict. În septembrie 2020, Dragomir și Ceaușescu și-au spus cuvinte grele, însă nu au ajuns la violență fizică ca acum.