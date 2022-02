Parlamentari din toate timpurile, uniți în instanță împotriva legii care le-a tăiat pensiile speciale. Explicațiile baronului pesedist Dumitru Buzatu

Președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, cere în instanță, alături de alți aleși din legislaturile trecute, anularea prevederilor legii care i-a lăsat pe foștii parlamentari fără pensiile speciale, în fapt niște indemnizații care puteau fi cumulate cu orice tip de venit. Dosarul a ajuns la Înalta Curte, deoarece instanțele din Iași nu s-au pus de acord în privința competenței. Tot miercuri, 2 februarie, Tribunalul Ilfov a luat în discuție un nou termen într-un proces similar, deschis de Petre Roman, Teodor Meleșcanu și alți foști deputați și senatori.

Pe data de 24 februarie 2021 a fost promulgată Legea nr.7/2021 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. Mai precis, au fost abrogate două articole – art. 49 și art.50 – care dădeau dreptul deputaților și senatorilor la o indemnizație de limită de vârstă, în cazul în care îndeplinesc criteriile de pensionare și nu au mai fost aleși. Cu alte cuvinte, orice fost parlamentar ajuns la vârsta pensionării putea beneficia de această indemnizație care se cumula cu pensia.

„Indemnizația pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public, precum și cu orice alte venituri realizate” – prevedea alin.7 al art. 49 din Legea nr. 96/2006. Articolul a fost abrogat prin Legea nr.7/2021, promulgată pe data de 24 februarie 2021.

Șeful CJ Vaslui: „Am contestat sistarea unui drept câștigat”

Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, a declarat pentru Ziare.com că nu este vorba despre o pensie specială, ci de o indemnizație cuvenită celor care au ocupat fotoliile de parlamentari.

„Am contestat hotărârea de sistare a acestui drept câștigat. A fost deschisă o acțiune în raport cu indemnizația pentru mandatele de parlamentar. În momentul acesta a fost sistată indemnizația în totalitate și problema care s-a pus aici – a fost și subiect politic povestea aceasta – a fost eliminarea tuturor așa-numitelor ‘pensii speciale’. De fapt, aici nu e vorba de pensii, ci de o indemnizație raportată la funcția îndeplinită, una electivă, cea de parlamentar. Știu că celelalte încă sunt în discuție, au fost amânate: cele pentru primari și cele pentru președinții consiliilor județene. Nu am luat niciodată, eu am luat pentru câteva luni, cred că 3-4 luni pentru cele 3 mandate de parlamentar pe care le-am avut la începutul carierei mele politice. În ceea ce privește mandatele de primar și cele de președinte al Consiliului Județean nu s-a pus problema aplicării acestei legi”, a declarat Dumitru Buzatu.

Cine s-a aliat cu Dumitru Buzatu pentru pensiile speciale

Dumitru Buzatu figurează alături de alți foști parlamentari – Victor Cristea, Virgil Popa, Octavian Sadici și Doina Silistru – ca reclamanți într-un proces în care solicită, în contencios administrativ, anularea prevederilor Legii nr.7/2021.

„Articolele 49 și 50 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (…) se abrogă. De la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează plata indemnizațiilor pentru limită de vârstă acordate în baza prevederilor art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în actul normativ contestat.

Victor Cristea este un fost deputat PSD de Vaslui în perioada 2008-2016, iar din 2004 poartă decorația Ordinul Național Serviciul credincios în grad de Cavaler.

Virgil Popa a fost deputat al PDSR și PSD între anii 1996-2004. Este „părintele” unor localități din Dâmbovița. Urmarea activității lui parlamentare, orașul Moreni a devenit municipiu, comuna Răcari a devenit oraș, iar alte câteva unități administrative-teritoriale au fost reorganizate și rebotezate.

Octavian Sadici a fost un deputat PRM în legislatura 2000-2004. A avut 28 de inițiative legislative, toate respinse.

Doina Silistru este fost senator PSD în 4 legislaturi, din 2008 până în 2020. A avut 125 de propuneri legislative, din care 61 promulgate legi.

Cei cinci foști parlamentari au atacat Legea nr.7/2021 pe rolul Tribunalului Vaslui care și-a declinate competența la Curtea de Apel Iași și astfel s-a născut un conflict de competență care se va tranșa la Înalta Curte.

Petre Roman și Teodor Meleșcanu se „bat” pentru indemnizații la Tribunalul Ilfov

Tribunalul Ilfov a luat în discuție, miercuri, un nou termen de judecată în dosarul în care Petre Roman, Teodor Meleșcanu și alți foști parlamentari vor să anuleze legea care i-a lăsat fără indemnizații.

În proces figurează Doru Laurian Bădulescu – fost senator PSD/PDSR, Daniela Buruiană – fost senator FSN/PRM, Minodora Cliveti – fost deputat PSD+PUR, Radu-Spiridon Cojocaru – fost deputat CDR, Ion Giurescu – fost deputat PSD, Costel Ovedenie – fost deputat PRM, Dan-Radu Zătreanu – fost deputat PDL și Dănuț Saulea – fost deputat PRM.

Petre Roman, fost premier al României și parlamentar între anii 1990-2015, a declarat pentru Ziare.com că a fost lăsat pe nedrept fără indemnizația de parlamentar. În această situație ar fi, potrivit spuselor lui Petre Roman, sute de foști aleși.

Indemnizația, cuprinsă între 4.000 și 5.000 de lei

„Este vorba de o contestație făcută de vreo 260 de persoane în legătură cu indemnizația aceea de parlamentar. Sunt foarte multe aspecte, e un întreg dosar, o întreagă argumentație. Între altele – dar nu chiar neglijabil – e și faptul că în toate parlamentele din Europa există o asemenea indemnizație. Această indemnizație a fost anulată pe ideea că e o pensie specială. Dar pensiile speciale – acelea multe, multe și mari – evident că nu sunt aici. Este vorba despre acele pensii din zona magistraturii: alea sunt neatinse! Mai e vorba de pensiile uriașe din zona Ministerului de Interne pentru cei care ieșeau la pensie la 40 și ceva de ani, cu 10-15-20.000 de lei pensie. De alea nimeni nu s-a atins! Sunt multe aspecte. Uitați de ce această indemnizație (de parlamentar – n.r.) este întemeiată, vorbesc de temeiul pe care îl are în toate parlamentele europene. Atâta vreme cât ești parlamentar ai o indemnizație – în România era foarte mică 4.000-5.000 de lei, acum nu mai e așa mică – pentru că nu poți să ai altă activitate lucrativă. Atunci, dacă ți se restrânge un drept cât timp ești parlamentar – și e un drept important: domnule, eu vreau să îmi câștig existența la nivelul cunoștințelor mele, a capacităților mele – atunci acest lucru trebuie compensate atunci când îți închei complet cariera. Asta e justificarea. Or, ăștia au luat-o pur politic, ca și când ar fi imoral. Ăștia de la USR erau cu porcăria asta în față, în loc să vadă că asta are o întemeiere în toate parlamentele europene”, a explicat Petre Roman.

Teodor Meleșcanu: „Legea să se aplice de acum încolo”

La rândul său, Teodor Meleșcanu (în Parlament între 1996-2000 și 2004-2012) spune să legea se aplică doar pentru viitor, nu și lui. „Suntem vreo 300. E vorba de legea care s-a referit ca în perioada în care am lucrat la Parlament să nu avem posibilitatea de a include banii de pensie. Practic, timp de 16 ani, eu nu am avut contribuție la pensie (n.r. – în sens de pensie privată), pentru că hotărârea – legea, până la urmă – a spus că la sfârșit, când ajungi la 75 de ani, atunci poți să beneficiezi de o indemnizație de la Parlament. Asta este situația, iar din punctul meu de vedere cred că e normal să respectăm legea care a fost adoptată: adică, dacă de acum înainte s-a hotărât să se elimine această indemnizație…în momentul acesta cei care vin (în Parlament) sigur, nu mai beneficiază”, a declarat Teodor Meleșcanu.

Cu cât s-au majorat cheltuielile cu pensiile speciale în 2021 față de 2016

Claudiu Năsui, deputat URS și fost ministru al Economiei, a scris pe Facebook că în afară de indemnizațiile parlamentarilor, care au fost anulate, restul cheltuielilor cu pensiilor speciale au crescut cu 73% în 2021, față de nivelul din 2016.

Astfel, pensiile speciale ale magistraților au fost majorate cu 186%, ale celor din Poliție și Jandarmerie au crescut cu 107%, ale militarilor cu 35 %, ale celor din SRI, SIE, STS, SPP – cu 72% și cele ale diplomaților – cu 53%.

„Au ieșit cifrele despre pensiile speciale pe 2021. În ultimii 6 ani pensiile speciale au crescut cu 73%. În 2021 au crescut cu încă 8% față de 2020. Pentru români ‘nu sunt bani’, dar pentru speciali se găsesc mereu bani. Pentru unele categorii de speciali cheltuielile s-au dublat, ba chiar s-au triplat, comparativ cu anii trecuți. O singură categorie de speciali a fost eliminată: parlamentarii. Deci se poate. Pur și simplu clasa politică alege să nu o facă. (…) Foștii parlamentari se judecă la această oră în sute de procese cu statul român, cerându-și privilegiile înapoi. Nu suportă să trăiască cu aceleași pensii și aceleași reguli ca oricare alt român. Pierd pe linie, pentru că pare că instanțele mențin decizia tăierii. Ce fac restul pensiilor speciale? Cresc în continuare bine mersi. Deși, înainte de alegeri, PSD-PNL clamau că vor elimina pensiile speciale de urgență, acum încep să le găsească justificări. Ba că ‘nu sunt speciale’, ba că sunt ‘justificate’, ba că unii ‘au nevoie’ de ele (!)”, a scris pe Facebook Claudiu Năsui.