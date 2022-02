Fiul baronului pesedist Dumitru Buzatu își compară familia cu cea a Brătienilor: ”Am auzit, respirat și mâncat politică”

Tudor Buzatu a fost numit în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciucă, publicată în Monitorul Oficial pe 26 ianuarie.

Tânărul politician, fiul senatoarei PSD Gabriela Crețu și al baronului PSD Dumitru Buzatu, a explicat într-un interviu la Europa Liberă că în România au mai fost familii care au făcut carieră în politică, dând exemplul Brătienilor, familie boierească română, care a dat mai multe personalități din istoria Țării Românești și a României.

Buzatu jr. a explicat că el face politică de la 18 ani și că a crescut în sediul PSD, motiv pentru care partidul l-a nominalizat pentru funcția primită.

Ads

“Am pus umărul, mi-am dedicat timpul, resursele financiare și cam toată viața acestei organizații. Sunt copilul părinților mei și eu sunt foarte mândru de acest lucru. Am văzut că toată lumea elogiază familia Brătianu, nu că ne-am compara, dar eu în mediul politic am crescut. Am auzit, respirat și mâncat politică. M-am educat pentru asta. Nu m-au luat de undeva și m-au pus într-o funcție, m-au luat dintr-o organizație unde sunt hiperactiv. Dar, da, părinții mei sunt Dumitru Buzatu și Gabriela Crețu (n.r. – senatoare PSD)”, a declarat Tudor Buzatu, pentru Europa Liberă.

Acesta a adăugat că și pregătirea îl recomandă pentru funcție: “Am făcut studii administrative și politice la Universitatea București, master la SNSPA, mai fac și dreptul acum. Cred că, cumva, mă încadrez în domeniul administrativ cu educația mea, așa cred eu. (…) Nu pot aștepta să moară părinții ca să fac ceea ce îmi doresc. Probabil că a contribuit și faptul că sunt copilul părinților mei. Eu spun că într-o măsură mică”, a mai adăugat noul secretar de stat.