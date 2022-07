Jucătorul amenințat de Gigi Becali: "Joacă bă fotbal!"

Gigi Becali și-a păstrat vechile obieciuri, acelea de a interveni în mersul echipei și a-și mărturisi nemulțumirile în privința unor fotbaliști.

Ultimul dintrat în vizorul patronului de la FCSB este atacanatul Andrei Dumiter, adus de la Sepsi Sf.Gheorghe, care a avut apariții meteorice în sezonul trecut sub tricoul roș-albaștrilor.

„Nu mai vreau nimic. Dacă o vrea Domnul să mai iau, o să iau. Primul 11 e făcut, poate pentru Cordea să mai iau o dublură, acolo, dar nu vezi ce se întâmplă în lumea asta? E război și eu să dau banii la fotbal? Până la urmă, am 4 atacanți: Tănase, Ianis Stoica, Dumiter și Mamut.

La fundași centrali, am luat ce am vrut. Vom vedea. Pe Dumiter am dat 350.000! Joacă, bă, fotbal!”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB ar fi vrut să-l aducă pe Dorin Rotariu, dar internaționalul român a preferat să-și continue cariera în Grecia, la Atromitos.