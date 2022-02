Dubla crimă de la Iași: firul evenimentelor relatate de principalul suspect. Ce martor nou a cerut studentul marocan pentru audieri

Ahmed Sami el Bourkadi, principalul suspect al dublei crime de la Iași din luna decembrie 2021, a dat declarații în fața procurorilor despre evenimentele petrecute în zilele din preajma producerii tragediei.

Avocata marocanului a cerut audierea unei şoferiţe de la Uber, numai că pentru identificarea acesteia trebuie ca firma americană să-şi dea acordul.

Procurorii au cerut câteva detalii privitor la traseul pe care l-a parcurs Ahmed Sami el Bourkadi la casa celor doi tineri ucişi, Youssef Ajniyah şi iubita lui, Vanessa Burlacu. El Bourkadi a mers împreună cu cei doi, pe 8 decembrie, în Palas, apoi primul a mers şi a făcut cumpărături pentru un grătar, la casa victimelor.

Ulterior, a mers în Moara de Vânt unde îl aşteptau Youssef Ajniyah şi iubita lui, Vanessa Burlacu. După câteva ore, Sami el Bourkadi ar fi ieşit fără câteva haine de pe el. "A fost audiat pentru prima oară de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunal, şi-a susţinut nevinovăţia, a făcut precizări cu privire la activităţile pe care le-a avut în zilele de 8, 9 şi 10 decembrie, respectiv de când se presupune că au fost ucise cele două persoane şi până la momentul în care a plecat în excursia pe care o avea programată - city break-ul de la Roma. I-au adresat câteva întrebări, în rest nu sunt alte noutăţi. Practic, şi-a menţinut aceleaşi declaraţii, dar cu mici precizări.

A detaliat traseul pe care l-a făcut, orele la care a mers la locuinţa victimelor şi din ce motiv. A spus că pe data de 8 decembrie a plecat de la Palas, pe 9 a trecut o singură dată deoarece îi trebuia un halat medical, iar pe data de 10 a revenit la rugămintea surorii victimei care l-a sunat spre seară, după ce în prealabil îl sunase mai multe persoane. Trecuse spre seară pentru a vedea ce s-a întâmplat acolo. A precizat că a văzut geamul lateral spart, era lumină în casă, iar în momentul respectiv s-a speriat şi a plecat", a precizat Raluca Andrei, avocata suspectului. Avocata a cerut procurorilor audierea unor martori care ar ajuta la susţinerea nevinovăţiei suspectului.

"Am fost anunţată de către procurori cu privire la audierea a trei persoane, o vecină şi două colege de facultate. În schimb, am cerut personal audierea altor martori: şoferiţa de la Uber care l-ar fi dus pe data de 8 decembrie la locuinţa victimelor. Procurorii au menţionat că au fost doi şoferi care l-au transport la şi de la vilă. Însă, după traseul de pe GPS, nu un şofer l-ar fi transportat, ci o şoferiţă. Problema se pune că Uber are sediul în San Francisco, iar ca atare trebuie să primească aprobare din partea autorităţilor de acolo pentru ca şoferiţa să fie identificată, este altă legislaţie acolo. Şoferiţa ar fi putut oferi detalii despre rana de la mână a clientului meu. El susţine că rana a căpătat-o în faţa vilei, când a căzut", a mai spus avocata, citată de Ziarul de Iași.

"A fost întrebat pe unde s-a plimbat prin casa respectivă, cu ce ocazie. Cam atât. Este tratat bine, este mulţumit cât de cât de condiţiile dintr-un centru de reţinere. Socializează cu cei de acolo. Este foarte calm şi educat. Zilele trecute l-am văzut pentru prima oară plângând. Telefoanele victimelor şi nici arma nu au fost găsite. Au fost prelevate probe ADN în mai multe etape. Cele prelevate în luna decembrie erau venite, cele prelevate recent nu ştim absolut nimic. Am cerut date despre arma prezumtivă a crimei. Rămân probele de AD care au mai rămas de analizat", a completat avocatul.