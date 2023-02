Prioritate pentru baroni. România face drumuri de mare viteză către destinații utile „întâmplător” unor politicieni de calibru

Proiecte importante care costă statul mulți bani și forță de muncă, ajung jucării electorale în mâinile unor politicieni. Se pare că noua găselniță este să se laude cu drumuri sau alte proiecte mari de infrastructură.

Astfel, proiectele de infrastructură din România își schimbă prioritatea după cum se schimbă și partidele la guvernare. Nu contează că nu sunt făcute studii aprofundate sau la un moment dat se descoperă nu este varianta cea mai bună. Imaginea politicianului care le demonstrează celor din satul/orașul natal că ”a realizat ceva”, este mai importantă decât bugetul țării.

Horațiu Cosma: ”Așa am ajuns să avem o mulțime de șantiere prin țară începute și abandonate”

Horațiu Cosma, consilier USR și fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor în echipa lui Cătălin Drulă, a explicat cum ajunge România să aibă lucrări de infrastructură începute și abandonate din cauza excesului de zel al politicienilor.

”Noi avem o istorie destul de bogată. Foarte des se întâmpla, în special la Transporturi. Venea ministrul dintr-o anumită zonă, brusc, toate prioritățile, toate studiile de fezabilitate, se lansau în zona respectivă. Erau șantiere începute chinuit, fără studii, fără pregătire, apoi când venea alt ministru - iar la Ministerul Transporturilor se perindau foarte mulți de-a lungul anilor - se abandona tot, se schimbau prioritățile. Așa am ajuns să avem o mulțime de șantiere prin țară, să vedem schelete de poduri începute și abandonate”, a spus Horațiu Cosma într-un interviu acordat Ziare.com.

Între timp, Comisia Europeană a început să ne impună să ne ținem de priorități și în mare parte așa se întâmplă.

”Prin 2010-2012, Comisia Europeană ne-a spus destul de franc că peste tot în lume lucrurile funcționează după niște priorități multianuale, după un plan pe care trebuie să-l respecte toți, indiferent de unde sunt. Din acest motiv a apărut și discuția despre Master plan, să avem o listă cu autostrăzi care se termină în ordinea 1,2,3..., nu locul 7 devine locul 1, mâine, iar poimâine locul 3 devine locul 1 și tot așa.

Așa a apărut Master Planul iar în 2021 a apărut Planul Investițional care cumva este o actualizare a Master Planului ce încerca o prioritizare și un plan de țară care să fie transpartinic și să fie respectat 15-20 de ani, indiferent de cine vine la minister.

În principiu, aproximativ în 90% din cazuri au fost respectate și s-a mers pe aceste priorități. Vorbim despre marile proiecte A0, A1 Sibiu-Pitești, A7, A8.

Dar tot timpul am mai văzut mici tentative de genul acesta, de a mai ”ciupi” câte un mic proiecțel al celui de la putere care cumva să ocolească Planul Investițional, Master Planul și să se laude apoi la el în circumscripție că a reușit să deblocheze, să lanseze un SF, etc”, a mai spus Horațiu Cosma.

Drum expres lansat în licitație pentru SF la ”porunca” lui Ciucă

Deși avem de spart munții pentru a lega prin autostrăzi estul României de vest, avem de terminat proiecte importante prinse în PNRR, brusc, un drum expres care ar trebui să lege la un moment dat DEx Craiova - Pitești cu Autostrada Sibiu-Pitești a devenit de interes major. Vorbim despre DEx Tigveni-Găneasa.

Nicolae Ciucă, premierul României a anunțat la începutul acestui an, pe 6 ianuarie, că acest drum expres va deveni o prioritate în dezvoltarea infrastructurii rutiere regionale, dat fiind faptul că în felul acesta s-ar realiza încă o conexiune între Dex Pitești-Craiova și Autostrada Sibiu-Pitești.

”Evident va fi nevoie, la un moment dat de o astfel de conexiune, dar dacă ne uităm pe lista priorităților și vedem de ce are nevoie România și ce poate să facă an de an, acest drum vine undeva jos. Și mai este și o energie la Compania de Drumuri care este consumată acum cu un proiect care nu o să apară foarte curând.

În loc să fie focusați pe ce avem noi azi, pe proiectele din PNRR, pe proiectele mari de autostrăzi care chiar au finanțare europeană. Mai mult, atunci când se va merge cu acest proiect la Comisia Europeană, ni se va spune că acesta nu este în planul nostru și atunci va fi blocat. Și va rămâne doar o chestie electorală ca la presiunea domnului Ciucă s-a lansat studiul de fezabilitate, după care a fost pus la sertar. Vorbim de bani cheltuiți, energie cheltuită și atât”, a spus expertul în infrastructură.

Pe de altă parte în acea zonă ar trebui să fie reparat urgent un alt drum de importanță majoră.

”Autostrada Sibiu-Pitești merge de la Pitești-Curtea de Argeș – Tigveni pe valea Topologului spre Valea Oltului. Este la o distanță de 30 de kilometri de Râmnicu Vâlcea și din acest motiv ar fi nevoie de o legătură civilizată direct de la Râmnicu Vâlcea, nu din Găneasa sau din alte localități din zonă.

Și în 2021 am lansat licitația de proiectare exact pentru această legătură civilizată pentru că acum este un drum care este mult spus să-l numim național (DN73 C Curtea de Argeș-Râmnicu Vâlcea) deoarece este complet impracticabil pentru traficul greu, dar și pentru traficul ușor este foarte virajat, cu foarte multe alunecări de teren. Și de aceea ne-am gândit să modernizăm acel drum național și cu variante de traseu, poate un mic tunel ca să evite din serpentine.

Acela ar trebui să fie prioritatea. Acel drum să fie proiectat apoi executat pentru ca atunci când autostrada va ajunge până la Tigveni, să existe și această legătură. Și acest proiect chiar apare în Master Plan este așa numitul Sibiu – Pitești lotul 6. Autostrada are 5 loturi, iar al șaselea este legătura spre Râmnicu Vâlcea”, a mai spus Horațiu Cosma.

Drumul Expres Caransebeș-Reșița-Voiteg sub comanda PSD Caraș-Severin

Un alt drum expres important pentru autoritățile locale din Caraș-Severin este Caransebeș - Reșița - Voiteg cu o lungime de 108 km. Cea mai mare parte a proiectului urma să fie construită pe teritoriul Carașului. Nu era cuprins în Master Plan însă se afla pe lista de dorințe a PSD CS și a lui Sorin Grindeanu.

”Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența tehnico-economică a rețelei de transport din România și de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie, îmbunătățind de asemenea conectivitatea la nivel regional și condițiile traficului de mărfuri ce va fi asigurat prin drumul expres Caransebeș-Reșița-Voiteg”, se arată în comunicatul CNADNR.

Nu era însă în Master Plan. S-a lansat licitația pentru SF apoi a fost abandonat.

Drumul ”băgat la sertar” după ce s-a schimbat conducerea Ministerului Transporturilor

Pe de altă parte avem și alte drumuri care ar fi fost extrem de utile în acest moment dar sunt amânate. Unul dintre acestea este drumul expres București - Târgoviște.

”PSD Dâmbovița a împins dintotdeauna dublarea DN București - Baldana - Târgoviște. Noi USR, în 2021, am încercat să argumentam că e extrem de fezabil un drum expres pe această relație, are trafic, e o rută rutieră principală, relieful e foarte ușor, plus că un drum expres e mai ”safe”, mai rapid decât un drum național dublat prin localități, peste treceri de pietoni, intersecții la nivel etc.

Am licitat atunci drumul expres, am avut discuții cu reprezentanții Comisiei Europene pentru includerea la finanțare europeană în Planul Investițional 2021-2030, după ce am plecat a fost băgat la sertar și au pus în Planul Investițional tot dublarea drumului național”, a mai spus fostul secretar în MT.

Și mai sunt proiecte de drumuri expres care ar ajuta foarte mult dar care se pare că nu prezintă la fel de mare interes ca cele din zonele unde vor politicienii să epateze.

”Spre exemplu Pitești-Mioveni, spre fabrica Dacia, o zonă foarte aglomerată în prezent pe drumul național și care are nevoie de conexiune rapidă, dar acolo s-a reziliat contractul de proiectare anul trecut din cauza prețurilor materialelor de construcție.

Este păcat că unele drumuri expres de conexiune la rețeaua principală care chiar fac sens merg prost, iar în schimb apar în spațiul public astfel de proiecte care, sigur, la un moment dat sunt utile dar trebuie să le facem pe cele care chiar au trafic în acest moment și este nevoie de ele”, a conchis Horațiu Cosma.

Conform CNAIR, în acest moment sun 11 drumuri expres aflate în faza de pregătire sau proiectare a studiului de fezabilitate și alte 5 aflate în proiecte de execuție.