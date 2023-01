Un nou drum expres va lega 4 județe din România. Va avea 142 de km și este evaluat la 500 de milioane de euro

Un drum expres cu o lungime de estimată de 142 de kilometri va lega județele Galaţi, Brăila, Călăraşi şi Ialomiţa. Însă abia a fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate.

Investiția totală fiind evaluată la aproximativ 500 de milioane de euro. Noua șosea de mare viteză va face conexiunea orașului Slobozia cu Galați și Brăila, cu Autostrada Soarelui (A2) și apoi cu Dunărea, via Călărași.

Contractul pentru studiul de fezabilitate TransRegio Galaţi - Brăila - Slobozia - Drajna - Chiciu - A2, proiect care se derulează prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) formată din CJ Galaţi, CJ Brăila, CJ Călăraşi şi CJ Ialomiţa, a fost semnat vineri, la Brăila, în prezenţa ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

"Pentru mine este o satisfacţie deosebită că astăzi s-a semnat acest contract aici. Este cel mai mare ADI, cea mai mare asociere la nivel naţional, pe patru consilii judeţene. Iată că, spre deosebire de altele, şi nu am de ce să ascund acest lucru - în acest an am semnat 54 de protocoale de acest tip - este lucrarea cea mai mare, s-au şi mişcat foarte bine şi astăzi am ajuns în acest punct.

Vă rog frumos să ne luaţi banii, pentru că voi faceţi toate lucrările, ministerul plăteşte şi sunt extrem de bucuros să pot să finanţez lucrări de acest tip. Încă o dată felicitări. Este un exemplu pentru toţi ceilalţi cu care am semnat protocoale în acest an pe lucrări mai simple, care nu au ajuns să parcurgă aşa de repede etapele cum s-a întâmplat aici. Felicitări", a declarat Grindeanu.

Preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea, a precizat cu această ocazie că Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, înfiinţată în februarie 2022, a început "să dea roade", prin semnarea contractului pentru studiul de fezabilitate TransRegio Galaţi - Brăila - Slobozia - Drajna - Chiciu - A2.

"Mă bucur că ceea ce am început în 2022, în luna februarie, împreună cu prietenii de la Brăila, cu prietenii şi colegii de la Ialomiţa şi de la Călăraşi, începe să dea roade. Atunci am pus bazele unei asociaţii de dezvoltare intercomuntară pentru ca şi această regiune să se dezvolte şi să facem ceea ce este necesar pentru cetăţeni şi ceea ce aşteaptă oamenii de peste 30 de ani. Şi anume este vorba despre un drum Transregio Galaţi - Brăila - Ialomiţa - Călăraşi. Şi după aceea cu colegii de la Brăila am stabilit ca în această regiune să construim şi un aeroport, pentru că este necesar. Despre ADI vreau să spun că este prima asociaţie de dezvoltare intercomunitară din România de nivelul şi de dimensiunea asta funcţională şi care produce", a spus Fotea.

"Faptul că am trecut de la proiectele noastre mici, ale judeţului, la proiectele mari de infrastructură este de bun augur, pentru că aceste proiecte vor aduce durabilă şi grandioasă pentru toată regiunea. Este una din misiunile noastre pentru următorul mandat, am început cu cele două proiecte măreţe, acest drum expres şi cu aeroportul de la Braniştea, vor veni şi alte proiecte împreună cu celelalte entităţi administrative să gândim şi să punem în aplicare proiecte care sune necesare nu numai brăilenilor şi gălăţenilor, ci întregii regiuni", a declarat preşedintele CJ Brăila, Francisk Iulian Chiriac.

La eveniment au fost prezenţi preşedintele CJ Brăila, Francisk Iulian Chiriac, preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea, preşedintele CJ Ialomiţa, Pavel Marian, administratorul public al judeţului Călăraşi, Bogdan Mihai, şi reprezentant legal al Asocierii EAST WATER DRILLINGS SRL (LIDER DE ASOCIERE) PRIMACONS GROUP SRL, Mădălina Vişan.

De asemenea, prezent la semnarea contractului pentru studiul de fezabilitate pentru acest drum TransRegio, europarlamentarul PSD Mihai Tudose, fost prim-ministru, a amintit că luna aceasta se împlinesc cinci ani de la semnarea contractului pentru un alt obiectiv important pentru România, Podul Suspendat peste Dunăre. "În urmă cu cinci ani, pe 15 ianuarie 2018, eram împreună cu domnul ministru pe atunci Felix Stroie şi în faţa noastră se semna Podul de la Brăila. Asist astăzi şa un fel de deja vu, o chestie pozitivă, pentru că podul, după cum în vedeţi, e aproape gata", a spus Mihai Tudose.

***

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în calitate de solicitant, a elaborat şi depus, în data de 13 septembrie 2022, cererea de finanţare pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate şi realizare documentaţie tehnică pentru Autorizaţia de Construire (P.A.C.) pentru obiectivul de investiţii TransRegio Brăila-Slobozia-Drajna-A2 şi Chiciu- Drajna" în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă alocată prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, OS 2.2 Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere - sprijin pregătire proiecte de investiţii, Operaţiunea-Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Câştigătorul licitaţiei este Asocierea EAST WATER DRILLINGS SRI (lider de asociere) PRIMACONS GROUP SRL, iar beneficiar Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A pe baza Protocolului de colaborare încheiat în 09.02.2022 cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est şi Sud - judeţele Galaţi, Brăila, Călăraşi şi Ialomiţa.

Proiectul va finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, iar valoarea contractului este de 17 064 028 lei (20 306 194 lei cu TVA). Perioada de implementare este de 210 zile de la data de ordinului de începere a prestării serviciilor, iar lungimea estimată a drumului Transregio este de 142 km, conform Master Plan Transporturi