Chinezii n-au rezistat tentației și au clonat renumita dronă Bayraktar: ”Dacă nu le poți învinge, fă-le singur” FOTO

O companie chineză a făcut o copie a celebrei drone Bayraktar, folosită de ucraineni împotriva rușilor care au invadat țara.

Recent, compania de drone Electronics Technology Group Corporation (CETC) a dezvăluit noul UAV, la expoziția internațională aerospațială Zhuhai Airshow 2022, potrivit Clash Report.

”Dacă nu le poți învinge, fă-le singur”, este mesajul care însoțește fotografiile.

If you can't beat them, make them yourself. pic.twitter.com/92HLUEHW7r— Clash Report (@clashreport) November 8, 2022