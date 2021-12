România are o campioană europeană la drift. E greu de imaginat ce pasiune are tânăra în timpul liber FOTO

Alice Ene, cea mai bună sportivă din Europa la drift, a moștenit talentul pentru muzica populară de la tatăl său, pilotul Sorin Ene.

Puștoaica are o pasiune aparte. Cântă muzică populară împreună cu tatăl său, pilotul Sorin Ene, și nu oricum, ci îmbrăcați în portul tradițional vechi de 100 de ani din zona Teleormanului, regiune unde Sorin a copilărit.

„Primul lucru pe care bunica mea îl făcea când se trezea dimineața era să deschidă un radio vechi, pe frecvența posturilor locale unde cântau nume mari ale folclorului românesc. Într-un mod indirect mi-a fost insuflată dragostea pentru muzica populară auzind în fiecare zi în mod repetat melodiile”, spune Sorin Ene, campion național la drift, fondatorul primei școli de drift din România.

În urmă cu câțiva ani, Sorin și fiica cea mare s-au înscris la cursurile Școlii Populare de Arte.

„Am mers la audiții și țin minte că trebuia să cânt o doină și o sârbă și de emoții am început să plâng. Au venit profesorii lângă mine, tata mă întreba de ce plâng, eu plângeam de emoție, eram mai emotivă. După câteva zile s-au afișat și rezultatele și eu și tata am fost admiși”, mărturisește Alice Ene, campioană europeană la drift.

„Am avut deosebita plăcere să cânt alături de Gelu Voicu și de taraful său. Iar la alt eveniment am cântat după domnul Ionuț Dolănescu, am avut mari emoții”, a completat Sorin Ene

Omul din spatele succesului lui Sorin și Alice este Cosmina, mama celor două fete. „Nu este ușor, dar este frumos și le susțin pasiunile...și în motorsport, și în muzica populară”, spune Cosmina Ene, soția lui Sorin Ene.

Mezina familiei, Sara, se pricepe și la cântat, nu doar la preparatul mașinii surorii sale înainte de concurs.

„Sara este ceva de nedescris, este ca un uragan pur și simplu, nu știu unde să o încadrăm, văd că îi place și portul popular, dar și să fie alături de Alice și Sorin în motorsport”, a dezvăluit Cosmina Ene.

La doar 14 ani, Alice Ene a reușit să cucerească lumea internațională a driftului, puștoaica devenind campioana europeană, în sportul pe care tatăl său îl practică de peste 20 de ani. Copila a ajuns în doar 6 ani, de când s-a apucat de drift, să fie cel mai bun pilot din Europa la categoria ei de vârstă.

„La 8 ani am mers la tata într-o zi și i-am zis că sunt curioasă să văd ce pot face, de ce sunt în stare și am învățat să conduc. La 11 ani am învățat să fac cerculețe, să folosesc frâna de mână, drift și ușor, ușor am mers și pe circuit, la Brașov, apoi la Tg Mureș. Am avut foarte multe antrenamente și asta m-a ajutat foarte mult”, a declarat Alice Ene, campioană europeană de drift.

Anul trecut și-a luat licența de pilot profesionist și a devenit cel mai tânăr pilot de drift la nivel mondial. Alice nu a crezut că într-un timp atât de scurt și la o vârstă atât de fragedă poate să realizeze asemenea performanțe în motorsport. Anul acesta, în decurs de câteva luni, a devenit campioană europeană, la Campionatul European „Drift Kings”, din Grecia, unde a reușit să stabilească un nou record mondial de vârstă. La puțin timp după această reușită, adolescenta a mai avut un succes extraordinar: a câștigat finala campionatului Cehiei desfășurată pe circuitul de la Brno, la clasa Pro2.

Sorin Ene, tatăl lui Alice și al Sarei, este unul dintre cei mai cunoscuți piloți de drift din România. Pasiunea pentru mașini o are de la tatăl și bunicul său, însă nu s-a oprit la plăcerea de a conduce.

“Și eu am moștenit pasiunea pentru mașini de la tatăl meu, tatăl meu la rândul lui de la bunicul meu, bunicul meu de la tatăl lui care la bază era inginer silvic și a avut numai mașini noi la acea vreme”, a afirmat Sorin Ene, pilot de drift, fondatorul primei Școli de Drift din România.

După zeci de competiții câștigate, Sorin a simțit nevoia să dea mai departe din cunoștințele sale. În ultimii 8 ani, de când a pus bazele primei Școli de Drift din România, Sorin descoperă și formează tineri piloți în tainele driftului.

„Mai multă dragoste și mai multă atracție simt către această parte. Chiar mă gândeam până la 60 de ani, 70 de ani, dacă voi trăi, voi face drift și uite că ușor, ușor atracția pentru condus trece în umbră în favoarea atracției pentru formare și în a lucra cu cei mici și cu cei mari”, a încheiat Sorin Ene, pilot de drift, fondatorul primei Școli de Drift din România.