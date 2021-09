Fostul acționar de la Dinamo, Dragoș Săvulescu, a atacat dur România după ce a fost reținut și apoi eliberat în Grecia.

Într-un interviu pentru presa elenă, omul de afaceri se declară o victimă a justiției din România și vrea să dea țara natală în judecată.

Pe 8 august, Dragoș Săvulescu a fost reținut de autoritățile din Grecia în insula bogaților Mykonos, acolo unde era cu iubita și cu prietenii, în baza unui mandat internațional de arestare.



"Simt că predomină sentimentul de dreptate, ceea ce este rar pentru mine, deoarece am trăit sentimente negative despre justiţie până acum, trăind în România. Această fostă ţară comunistă a arătat că nu are încă cultura unui stat de drept. Din această cauză am suferit timp de 16 ani abuzurile autorităţilor, deoarece cazul meu a început în România.

Sunt recunoscător Curţii de Apel a Mării Egee pentru că a respins extrădarea mea şi pentru respectul pe care l-a arătat legislaţiei europene. Chiar dacă am trecut prin atâte dificultăţi, am avut norocul să mă aflu în Grecia, ă ţară europeană care are un sistem juridic atât de bun, datând din cele mai vechi timpuri.

Interpolul a luat măsuri speciale în cazul meu. Aceasta înseamnă că nicio ţară nu poate dispune acum o arestare. Cererea României a fost emisă iniţial de Curtea de Apel Bucureşti în 2019 şi a fost executată în Italia, în 2020. Practic, au încercat să mă aresteze a doua oară fără niciun drept, deoarece mandatul a fost respins de Curtea de Apel din Napoli, Italia.

În plus, cazul meu a fost preluat de autorităţile italiene, fapt care fost notificat oficial autorităţilor române în iunie 2021. România a fost conştientă de acest lucru. Conform legislaţiei europene şi chiar a legislaţiei române, statul solicitant (România) îşi pierde dreptul de pune în aplicare mandatul de îndată ce cazul este transferat către un alt stat european (Italia).

Faptul că România a insistat asupra executării mandatului este în esenţă ilegal. Suntem surprinşi nu numai de derogarea făcută de România de la lege, ci şi de faptul că autorităţile române au refuzat să recunoască decizia instanţelor din alte state membre ale UEFA.

(n.r. spune că va acţiona în judecată statul român şi va cere daune) Am pierdut bani şi timp, am suferit foarte mult din cauza atacurilor venite din mass-media, care pe bazau pe ştiri false. Am suferit daune psihologice, soţia mea nici măcar nu putea dormi şi mânca. Sănătatea noastră, imaginea noastră, viaţa noastră, afacerile noastre au fost afectate. Trebuie să cerem guvernului român să plătească pentru acest prejudiciu grav şi cred că avem multe motive legitime să pretindem acest lucru.

În plus, este o chestiune de principiu să nu lăsăm un regim intervenţionist să ne distrugă viaţa şi imaginea. Trebuie să-i încurajăm şi pe alţii să facă acest lucru, deoarece nu suntem singurele victimel ale regimului, sunt mulţi alţii care trăiesc la fel.

Am decis să discutăm cu avocaţii noştri şi vom cere instituţiilor importante, precum Amnesty International sau Human Rights Watch să verifice dacă autorităţile române mi-au respectat drepturile. Sunt sigur că concluziile lor vor duce la clarificarea cazului.

Pot completa un dosar la Convenţia privind drepturile omului şi să scriu despre pretenţiile justiţiei române împotriva mea. Totul este atât de clar, am adunat dovezi de-a lungul anilor. Nu mă îndoiesc că adevărata dreptate va prevala, suntem în Europa, nu în România. România trebuie să devină europeană. Ţara trăieşte încă în vremurile lui Ceaşusescu.

Pe 8 august, stăteam cu prietenii la un restaurant de peşte. Cineva a venit brusc în spatele meu, era poliţist şi m-a întrebat dacă sunt Dragoş Săvulescu. Apoi mi-a spus să-l urmez. A fost o operaţiune imensă de arestare, cu 30-40 de membri ai poliţiei şi cu motociclete ale autorităţilor. Mi-au încătuşat bodyguarzii.

Legea este clară, deci nu există nicio posibilitate de extrădare [...] Dacă, în teorie, aş fi ajuns în România, viaţa mea ar fi fost cu siguranţă în pericol, pentru că am devenit un puternic adversar al justiţiei române, după ce m-am confruntat cu o astfel de nedreptate", a spus Dragoș Săvulescu pentru protothema.gr, conform telekomsport.

Dragoș Săvulescu a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în România în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanța și Mamaia.