Stadiul PNRR la Comisia Europeana. Dragos Pislaru: Romania va avea planul de redresare si rezilienta aprobat in septembrie

Europarlamentarul USR PLUS Dragos Pislaru a prezentat stadiul Planurilor Nationale de Redresare si Rezilienta in cele 27 de state membre ale UE. El a adaugat ca "in cazul Romaniei se lucreaza bine, in colaborare stransa cu Comisia Europeana, iar Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE este in dialog direct pentru a finaliza ultimele detalii si, conform calendarului, aprobarea planului ar trebui sa aiba loc imediat dupa vacanta de vara, in septembrie".

"Mecanismul de Redresare si Rezilienta intra in linie dreapta! Parlamentele nationale au intrat in vacanta, dar la nivel european, munca este in toi pe Mecanismul de Redresare si Rezilienta. Ieri am avut, in cadrul grupului de lucru al Parlamentului European din care fac parte, a 11-a intalnire privind MRR, iar Comisia Europeana ne-a prezentat stadiul PNRR al celor 27 de state membre.

Cum stam?

1 2 planuri au fost trimise conform termenului prevazut initial de regulament, 30 aprilie: Portugalia, Spania, Franta, Germania, Slovacia, Letonia, Danemarca, Grecia, Luxemburg, Austria, Italia, Belgia.

1 2 planuri au fost trimise dupa 30 aprilie - Ungaria, Cipru, Lituania, Irlanda, Cehia - sau au cerut prelungirea perioadei de evaluare - Polonia, Slovenia, Croatia, Finlanda, Suedia, Romania, Estonia.

3 planuri inca nu au fost trimise.

In acest moment, Comisia a evaluat si a dat aviz favorabil pentru 1 4 planuri: Portugalia, Spania, Grecia, Danemarca, Luxemburg, Slovacia, Austria, Germania, Letonia, Italia, Franta, Belgia, Suedia, Lituania.

Apoi Consiliul UE va adopta aceste planuri, cel mai probabil saptamana viitoare, ceea ce inseamna ca aceste state membre vor putea primi deja prima transa de bani!

Pentru tarile aflate in curs de evaluare, principalele detalii care trebuie inca lamurite sunt legate de costurile reformelor si investitiilor, de nivelul de ambitie pentru masurile de tranzitie verde si, nu in ultimul rand, modul in care acestea raspund la recomandarile specifice de tara formulate de Comisia Europeana in 2019 si 2020 in cadrul Semestrului European.

In unele state se verifica mecanismele de control si de asigurare a bunei cheltuieli a banilor si de prevenire a fraudei. Romania nu se afla printre ele. In cazul Romaniei se lucreaza bine, in colaborare stransa cu Comisia Europeana. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE este in dialog direct pentru a finaliza ultimele detalii si, conform calendarului, aprobarea planului ar trebui sa aiba loc imediat dupa vacanta de vara, in septembrie", a scris Dragos Pislaru, joi pe Facebook.









Contre in Ciolacu si Ghinea pe marginea PNRR



In urma cu doua saptamani, presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, dupa ce s-a intalnit cu comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, ca "PNRR este foarte departe de a fi aprobat de Comisia Europeana in perioada urmatoare".

"PNRR este foarte departe de a fi aprobat de Comisia Europeana in perioada urmatoare. Lucru confirmat inca o data astazi, in discutia avuta cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie. Nu e nimic "wow"! Nu e nimic "fantastic"! Este doar un alt esec al actualei guvernari", a scris, vineri seara, pe Facebook, Marcel Ciolacu.

Procesul de evaluare al Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) presupune multiple cereri de clarificare, la care raspundem in scris sau in teleconferinte, i-a raspuns ulterior ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, subliniind ca este un proces normal de lucru si parte din procesul de evaluare/negociere.

"O noua saptamana, un nou fake PSD despre PNRR. Procesul de evaluare al PNRR presupune multiple cereri de clarificare, la care raspundem in scris sau in teleconferinte (au fost zilnice in ultimele saptamani).

Este un proces normal de lucru si parte din procesul de evaluare/negociere. Ce spun Ciolacu si Negrescu sunt prostii, inclusiv pe fond: dimpotriva, Comisia cere reforma care sa repare dezastrul lasat de PSD la buget. Asta negociem in aceste zile. Ciolacu este ca piromanul care se agita sa taie furtunul pompierilor care vin la incendiul declansat de el", a mentionat Cristian Ghinea, intr-un comunicat al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE).

El a precizat ca, asa cum a anuntat calendarul, Planul Romaniei este in proces de evaluare si detaliere acolo unde e necesar, etapa care se va finaliza in iulie.