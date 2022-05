Dragoș Nedelcu (25 de ani), mijlocașul echipei Farul aflat în proprietatea FCSB-ului, s-a depărțit recent de iubita cântăreață Aza Gabriela.

Într-o intervenție televizată la Kanal D, artista a dat detalii despre felul în care a decurs relația amoroasă cu fotbalistul care are 6 selecții la naționala României. Cei doi s-au depărțit chiar înainte de Paște, după o legătură sentimentală de doi ani și jumătate.

„Am stat cu el în casă doi ani, iar al treilea an a fost foarte greu. El a locuit în Germania, a avut un contract acolo, iar apoi a venit în România și s-a dus în Constanța.

Nu e vorba doar de distanță, nu mi-aș dori să fie în permanență lângă mine, dar să fie acolo și să am susținere. Fotbaliștii trebuie să aibă lângă ei o femeie care să fie acasă, iar eu nu eram, eram plecată cu treabă. Ne-am iubit foarte mult, am ținut extrem de mult unul la altul, dar am simțit amândoi că nu mai merg lucrurile.

Femeia care vrea un fotbalist trebuie să nu facă nimic, doar să stea după el. Să fie acasă când el vine din cantonament, să îl aștepte cu mâncare acasă și să stea lângă el. Eu făceam chestia asta, dar n-am mai putut să o duc”, a declarat Aza Gabriela pentru sursa citată.