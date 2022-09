De ce a devenit ”toaleta din fundul curții” nu numai o ”problemă” de educație, ci și una de siguranță națională

Problema școlilor cu toalete ”în fundul curții” a readus în memoria opiniei publice o situație similară, dar de această dată vizează altă instituție a statului: poliția. De ce avem școli și posturi de poliție cu infrastructură care nu are nicio legătură cu timpurile în care trăim?

Deși de fiecare dată se vorbește despre modernizarea poliției și chiar despre acele latrine din ”fundul curții”, realitatea este că aceasta nu va fi niciodată o prioritate pentru MAI. Se poate aduce infrastructura pe linia de plutire, însă poliția se confrună cu alte neajunsuri mult mai apăsătoare decât acestea.

Bogdan Rodeanu: ”Dintre polițist, învățător și preot, ultimul este cel mai bine văzut”

Vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, deputatul Bogdan Rodeanu a explicat într-un interviu pentru Ziare.com de ce vorbim în secolul 21 de lipsa unor dotări elementare în instituțiile statului.

”Acolo unde vorbim de toalete în fundul curții la școli, vorbim de incapacitatea administrației publice locale de a asigura condiții publice nu numai de educație pentru copii, dar și de siguranță pentru cetățeni.

Vorbim despre primăriile care ar trebui să asigure cumva parte din dotările unui post de poliție normal. Să nu ne așteptăm că Ministerul Afacerilor Interne va avea bani destui. Nu au bani pentru dotări, nu au bani pentru a angaja noi oameni, nu o să fie niciodată o prioritate wc-ul în fundul curții. Din acest motiv primăriile pe lângă disponibilitatea legală de a interveni aici, au și obligația de a suplini acest efort instituțional”, a explicat Bogdan Rodeanu.

Iar când vine vorba despre mediul rural, poliția trebuie să se adapteze situației.

”La sate, polițistul, preotul și învățătorul sunt persoanele cele mai importante. Dintre toți, preotul este cel mai bine văzut pentru că se gestionează singur, polițistul și învățătorul sunt lăsați mai la urmă deși unul asigură educație, celălalt siguranță. Astfel că toaleta din fundul curții nu este numai o problemă pentru sistemul de educație ci și pentru cea de siguranță națională”, a precizat expertul în ordine publică și siguranță națională.

În ceea ce privește dotările IT ale poliției situația este și mai rea. ”Ei încă au monitoare cu tub și imprimate de care te miri cum mai funcționează. Deci dotările pe parte de administrativ operativ în ceea ce privește zona de IT este sub orice critică.

Avem dotări comparabile cu alte poliții atunci când vorbim despre armament, mașini sau veste, de exemplu. Altfel, dacă discutăm despre zona de dotări efective a unui birou de poliție, este mult de lucrat pentru a ajunge la un nivel normal”, a spus Bogdan Rodeanu.

”Nu poate UE să finanțeze tehnică de birou sau să repare wc-urile. Am fi de râsul lumii dacă am cere așa ceva”

Multe dintre dotările MAI sunt achiziții făcute prin fonduri europene destinate. Însă Europa ne ajută mai degrabă pe proiecte importante pentru securitatea zonală.

”Pentru o parte din prioritățile strategice de care trebuie să se ocupe MAI au linia lor de fonduri europene. De exemplu, în ceea ce privește poliția de frontieră, în premanență sunt fonduri europene care finanțează o prioritate sau alta. Tot din fonduri europene, aproape 100 de milioane de euro s-au băgat în achiziția a patru șalupe care patrulează pe mare și pe Dunăre.

Uniunea Europeană ne dă posibilitatea de a finanța anumite obiective tocmai pentru a ne rămâne bani pentru dotările care fac ziua mai bună sau stimulează performanța polițiștilor.

Sunt multe fonduri Europene pe Ministerul Afacerilor Interne.

De exemplu SMURD are sute de ambulanțe și dotări finanțate prin exercițiu european. A fost pusă la punct partea de situații de urgență, partea de ambulanțe. Aici chiar stăm binișor, oricâte critici ar fi față de acest domeniu. Nu poate UE să finanțeze tehnică de birou sau să repare wc-urile. Am fi de râsul lumii dacă am cere așa ceva.

În plus, poliția se confruntă și cu un deficit de personal”, a mai spus Rodeanu.

Conform unor date, Poliția ar mai avea nevoie de aproximativ 15.000 de oameni. S-au făcut angajări în sistem însă, pe de altă parte, sunt mulți care solicită pensionarea sau care chiar pleacă din poliție pentru un serviciu mai bine plătit.

La finalul lunii ianuarie a acestui an, ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat la B1TV, ca peste o mie de sectii de politie din mediul rural au toaleta in curte, iar 178 n-au nici macar atat.