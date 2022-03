Dosarul în care directorii SC Tel Drum SA și firma presupus a fi controlată de Liviu Dragnea sunt judecați pentru o fraudă cu fonduri europene de aproape 5 milioane de lei se apropie de final. Magistratul care judecă procesul pe fond la Tribunalul București i-a audiat, miercuri, pe directorii Florea Neda și Mircea Vișan, apoi a anunțat că dezbaterile finale vor avea loc în luna aprilie.

Directorii Tel Drum Florea Neda și Mircea Vișan au relatat miercuri, 2 martie, că achiziția utilajului care face obiectul acestui dosar – o stație de mixturi asfaltice – s-a desfășurat în mod corect și transparent și că nu sunt vinovați de acuzațiile aduse de procurorii DNA.

La aproape 5 milioane de lei se ridică prejudiciul în dauna Ministerului Fondurilor Europene, după ce Tel Drum a cumpărat utilajul printr-un proiect cu fonduri UE în cadrul unor proceduri nelegale, potrivit procurorilor.

Partea din dosarul Tel Drum care îl privește pe Liviu Dragnea se află încă în lucru la DNA. În acest proces sunt judecați doar Florea Neda, Mircea Vișan, Petre Pitiș (directorul general al Tel Drum), alături de firma care a furnizat utilajul, WFA Impex, și de reprezentantul ei, Ion Florian.

Ultimul va fi audiat pe data de 30 martie, apoi urmează dezbaterile pe fond, în aprilie, a anunțat judecătorul.

Audiați în fața instanței la termenul de miercuri, directorii Tel Drum au susținut că, din contră, totul s-a desfășurat în mod legal.

Florea Neda: „Tel Drum a achiziționat un utilaj mai mic, din fonduri proprii”

„Am fost director general adjunct la Tel Drum până în 2017 când m-am pensionat. Am lucrat 42 de ani în aceasta societate, încă de la înființare. M-am ocupat de partea de organizarea producției și de partea tehnică a problemelor din societate. În lipsa directorului general (n.r. -Petre Pitiș), mă ocupam eu de coordonarea întregii activități a societății. (…) În 2015 a apărut o oportunitatea de a accesa fonduri europene moment în care conducerea a hot întocmirea unei noi stații asfaltice. Pentru documentație a fost angajata o firma de consultanta, urmând ca proiectul sa cuprindă o stație de asfalt de capacitatea de 240 de tone / ora, 2 generatoare de curent și o cisterna mobila. S-au solicitat 2 oferte de la 2 firme. Firma Benninghoven Sibiu a răspuns cererii oferind tot ansamblul. Niciodată nu am participat la negocierea stației de asfalt MBA 3000 (n.r. – cea de 240 de tone/oră) care a făcut obiectul proiectului finanțat prin fonduri europene. Nu am cunoștință de vreo asociere între VFA Impex si Tel Drum în legătură cu achiziția stației înainte de procedura de licitație, asa cum se menționează în rechizitoriu”, a spus Florea Neda.

Fostul director adjunct al Tel Drum a relatat cum a decurs procedura de achiziție.

„S-a depus proiectul la Ministerul Fondurilor Europene și în martie 2015 am fost anunțați că am obținut 74 de puncte, proiectul fiind eligibil pentru finanțare. În aceste condiții condiții, societatea (n.r. – Tel Drum) a hotărât achiziția unei stații de capacitate mai mică de 164 tone / oră, MBA 2000 (n.r. – cea de 240 de tone / oră era MBA 3000), pe care să o achităm din fonduri proprii, din profit. Menționez că pentru aceasta stație eu cu Petre Pitis am purtat negocieri cu domnul Iorga Petre pe aspectele tehnice și pe cele financiare. În iulie 2015 societatea a fost contactată că s-au suplimentat fondurile și proiectul nostru intra la finanțare. Din acest moment nu am mai avut întâlniri cu Iorga Petre, acesta dându-și demisia din firmă. La nivelul societății Tel Drum, din decizia directorului general, s-a format o comisie de licitație (…) în care eu eram membru de rezervă. În acesta calitate nu am participat cu nimic la licitație și nici pe parcursul proiectului. Nu am fost în sală la momentul deschiderii licitației. În ceea ce privește relația mea cu WFA Impex și Ion Florian a fost una strict profesională, așa cum rezulta din interceptările făcute pe mandate de siguranță națională făcute pe mai mulți ani. Subiectul era închirierea unor utilaje pentru deszăpezire, așa cum de altfel procedam și cu mai multe firme, când se cerea suplimentarea utilajelor din cauza condițiilor meteo. Deszăpezirea era făcută de Tel Drum. Nu m-am întâlnit cu Ion Florian în altă locație decât în sediul Tel Drum și nu am fost la sediul WFA Impex sau la Ion Florian acasă, așa cum rezultă din percheziția informatică și din imaginile video din locațiile respective”, a mai declarat Florea Neda.

Mircea Vișan: „Comunicarea cu Ministerul Fondurilor Europene a avut loc pas cu pas”

Celălalt director al Tel Drum, Mircea Vișan, a susținut la rândul său că e nevinovat și că firma Tel Drum a achiziționat utilajul cu respectarea legii.

„Sunt angajat la Tel Drum din 2006 în funcția de director de producție. În această calitate mă ocup cu urmărirea execuției lucrărilor în teren. Nu am făcut parte niciodată din Consiliul de Administrație al Tel Drum, nu am participat niciodată la deciziile societății cu privire la proiectele de dezvoltare. (…) Am luat la cunoștință de intenția societății de a achiziționa o stație de mixturi asfaltice pt ca am fost întrebat dacă e nevoie de o stație mai mare, fata de cea pe care o deținea, una mai veche. Nu am participat direct la discuțiile dintre reprezentanții Tel Drum și cei ai Benninghoven Sibiu, discuții care se purtau anual încă din 2007-2008.Pe parcursul acestor întâlniri a apărut pe site-ul MFE un anunț cu finanțare parțială din fonduri europene. Din acel moment a fost contactata o firma de consultanta specializata în accesarea fondurilor europene”, a declarat Mircea Vișan.

Directorul Tel Drum spune că, până la urmă, firma a achiziționat un utilaj de capacitate mai mică, fără fonduri europene.

„S-a desfășurat cu o comunicare permanentă cu MFE printr-un mail creat special pentru acest proiect. Practic, era o comunicare permanentă, se făcea pas cu pas. După ce a fost conceput, proiectul a fost depus la MFE. Proiectul a fost declarat eligibil, dar fără finanțare. În acesta situație, conducerea Tel Drum a luat hotărârea să achiziționeze o stație mai mică. Prin martie-aprilie 2015 conducerea Tel Drum a avut întâlniri cu firma Benninghoven Sibiu, întâlniri la care nu am participat, pentru a achiziționarea unei stații MDA 2000 de o capacitate de aproximativ 160 tone / h. Acesta achiziție putea fi suportată de Tel Drum fără finanțare de la UE”, a mai declarat Mircea Vișan.

Conducerea Tel Drum, trimisă în judecată pentru fraude cu banii UE

Pe data de 27 decembrie 2017, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

SC Tel Drum SA, persoana juridică

Pitiș Petre și Vișan Mircea, reprezentanți ai SC Tel Drum SA, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave,

SC WFA Impex SRL, persoana juridică

Ion Florian, reprezentant al persoanei juridice WFA Impex SRL,

Neda Florea, reprezentant al SC Tel Drum SA, fiecare pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În anul 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comercială Tel Drum SA în cadrul programului „Creșterea Competitivității Economice”, finanțat din fonduri europene.

În cadrul proiectului, Tel Drum SA urma să achiziționeze o „stație mobilă de mixturi asfaltice pentru creșterea competitivității economice a SC Tel Drum SA”.

Proiectul trebuia implementat până la data de 31 decembrie 2015.

La data de 2 septembrie 2015, Tel Drum SA a publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro anunțul de achiziție de bunuri (stația mobilă), iar în urma derulării etapelor din procedura de atribuire a contractului de furnizare bunuri a fost declarată câștigătoare firma WFA Impex SRL.

După depunerea cererii de rambursare în luna februarie 2016, beneficiarul Tel Drum SA a primit în cadrul proiectului, suma nerambursabilă de 4.849.375 lei, sumă apropiată de valoarea maximă eligibilă, din care majoritatea, respectiv suma de 4.170.462,5 lei provenind din fonduri europene.

Ce au reținut procurorii DNA în rechizitoriu

În rechizitoriu se arată că, în cadrul proiectului finanțat din bani europeni, reprezentanții Tel Drum SA, inculpații Vișan Mircea, Petre Pitiș și Neda Florea și reprezentantul WFA Impex SRL, inculpatul Ion Florian, au încălcat, pe de-o parte, regulile privind derularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare și, pe de altă parte, au întocmit documente care atestau fapte și împrejurări nereale (documente utilizate ulterior în obținerea fondurilor nerambursabile) în sensul că:

au simulat procedura de atribuire, reprezentanții Tel Drum SA fiind în realitate cei care au negociat prețul și condițiile achiziției utilajului de la firma furnizoare, în timp ce WFA Impex SRL a fost doar un interpus scriptic în procedură; această societate nu avea nici experiența și nici capacitatea de a furniza utilajul în mod independent

au dat firmei WFA Impex SRL informațiile privind derularea proiectului, condițiile de participare și documentația tehnică înainte de publicarea anunțului de cerere de oferte, prin aceasta eliminând caracterul concurențial al procedurii de atribuire

au întocmit și au depus declarații privind lipsa conflictului de interese între reprezentanții beneficiarului și ofertant deși WFA Impex SRL era într-o situație de afiliere cu Tel Drum SA iar între Petre Pitiș, Neda Florea și Ion Florian era atât o relație profesională cât și una personală, WFA Impex SRL funcționând ca o societate satelit pentru Tel Drum SA

au mărit în mod nejustificat valoarea devizului general depus de WFA Impex SRL, Tel Drum SA fiind de acord să achite suma de 200.000 lei fără TVA pentru amenajarea terenului deși terenul era deja amenajat și cimentat, suma de 560.000 lei pentru montaj asistență pentru montaj (deși acesta se făcea sub îndrumarea furnizorului principal și cu muncitorii de la Tel Drum SA) și suma de 871.840 lei pentru cheltuieli diverse și neprevăzute

au întocmit procesele verbale cu privire la derularea procedurii de atribuire și nota justificativă de atribuire cunoscând că procesul de atribuire este simulat și că în cauză există un conflict de interese care ar fi dus la eliminarea ofertantului WFA Impex SRL din procedura de achiziție; procesele verbale respective au fost utilizate ca documente justificative pentru cererea de rambursare

au întocmit procesele verbale de predare-primire, recepție și punere în funcțiune, consemnând aspecte nereale în cuprinsul acestora, deși la momentul întocmirii documentelor utilajul nu era complet montat și nici nu era pus în funcțiune; procesele verbale au fost utilizate ca documente justificative pentru cererea de rambursare

au întocmit, semnat și depus cererea de rambursare din data de 9 februarie 2016 în care este precizată, în mod nereal, perioada 15.09.2015-31.12.2015 ca perioadă de referință pentru finalizarea proiectului și faptul că regulile privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului și egalității de șanse au fost respectate

au întocmit raportul final al proiectului, pentru perioada de referință 23.12.2015-09.02.2016 în care se precizează, în mod nereal, că beneficiarul a realizat toate activitățile prevăzute a fi realizate prin proiect cu respectarea clauzelor prevăzute în contractul de finanțare și sunt menționate ca justificative procesele verbale de predare-primire și punere în funcțiune a stației

Prejudiciul în dauna Ministerului Fondurilor Europene: 4,8 milioane de euro

Documentele cu conținut nereal (cererea de rambursare, raportul final al proiectului, procesele verbale de predare-primire, de punere în funcțiune a stației mobile, de recepție, declarația privind lipsa conflictului de interese în cadrul procedurii de achiziție) au fost completate și semnate de reprezentantul legal al beneficiarului Pitiș Petre și de directorul de proiect Vișan Mircea și Ion Florian, reprezentant al persoanei juridice WFA Impex SRL.

Aceste documente cu conținut nereal au fost ulterior utilizate pentru acordarea sumei de 4.849.375 lei cu titlu de cheltuială eligibilă nerambursabilă (din fonduri europene și din bugetul național), sumă obținută pe nedrept de Tel Drum SA.

Practic, procedura prin care Tel Drum SA a achiziționat stația mobilă de preparare mixturi asfaltice a fost una simulată. Ofertantul câștigător - firma WFA Impex SRL- este o firmă care are o relație de afiliere cu Tel Drum, ea fiind interpusă între furnizorul utilajului și beneficiarul Tel Drum cu unicul scop de a majora artificial prețul de achiziție a utilajului și, pe cale de consecință, de a majora suma nerambursabilă obținută de Tel Drum SA

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de cu suma de 4.849.375 lei reprezentând cheltuiala eligibilă nerambursabilă.

În vederea recuperării sumei de bani obținute în mod injust, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților persoane fizice Ion Florian, Pitiș Petre, Neda Florea, Vișan Mircea până la concurența sumei reprezentând valoarea fondurilor europene obținute injust.

De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților persoane juridice Tel Drum SA și WFA Impex SRL, până la concurența sumei reprezentând valoarea fondurilor europene obținute injust.

Dosarul are la bază o sesizare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor înregistrată la data de 16 mai 2017.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.