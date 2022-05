Sentinţa definitivă în dosarul „Colectiv” – în legătură cu tragedia din 30 octombrie 2015 în urma căreia au murit 65 de persoane și alte sute au fost rănite grav – este așteptată a fi pronunțată, marți, 3 mai, la Curtea de Apel București.

Instanța a amânat de 3 ori o soluție în acest dosar, ultima oară pe 15 aprilie.

Între timp, primarul Cristian Popescu Piedone s-a ales cu un nou dosar penal, pe 29 aprilie, când acesta a fost „umflat” de la aeroport și dus la DNA pentru a i se aduce la cunoștință acuzațiile. Mai exact, primarul judecat în Dosarul Colectiv voia să plece în Italia cu câteva zile înainte de pronunțare.

Reamintim că Piedone a primit la fond o condamnare de 8 ani în acest dosar, pentru abuz în serviciu. De asemenea, foștii patroni ai clubului Colectiv – Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu (foto) – au fost condamnați la câte 11 ani şi 8 luni închisoare, pentru ucidere din culpă.

„Luasem bilete să plec cu soţia la Firenze (Florența – n.r.), cu escală la Munchen. S-a anunţat o avertizare de bombă în avion, urcasem. Prima dată, la intrare, cei de la Poliţia de Frontieră m-au întrebat dacă am uitat ceva la poarta 6, ori poarta 15 la care am fost îmbarcat se afla prima pe culoarul din aeroport. Am zis că nu, am zis că sigur şi m-au lăsat. Un alt domn mi-a spus că s-a făcut o confuzie. Am urcat în avion, iar după 15 minute s-a golit tot avionul din cauza alertei cu bombă, am făcut un alt control, am trecut şi am aşteptat să urcăm din nou în autobuz. Înainte de a urca, a venit un domn poliţist şi mi-a spus dacă vreau să îl urmez. Am ajuns la sediul Poliţiei de Frontieră din cadrul Aeroportului Otopeni şi mi s-a adus la cunoştinţă că am un mandat de aducere în calitate de suspect într-un dosar din 2021, luna februarie sau luna martie. M-am urcat în maşină şi am venit la sediul DNA. Aici mi s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect, mi s-a adus la cunoştinţă cauza dosarului”, a declarat Cristian Popescu Piedone.

Procurorii au cerut pedepse mai aspre în Dosarul Colectiv

La ultimul termen al Dosarului Colectiv, din 21 decembrie 2021, avocaţii inculpaţilor au solicitat achitarea sau aplicarea unor pedepse mai blânde, apreciind că procurorii ar fi greşit când au decis trimiterea în judecată a clienţilor lor, dar şi magistraţii Tribunalului Bucureşti, când au pronunţat pedepse cu executare.

De cealaltă parte, procurorii au cerut pedepse „orientate spre maximumul prevăzut de lege” şi cu executare pentru fostul primar al Sectorului 4 al Capitalei Cristian Popescu-Piedone, funcţionari din Primărie, patronii clubului, doi pompieri, doi pirotehnişti şi reprezentaţii unei firme de artificii, susţinând că ordinea socială a fost „alterată” de corupţie, iar oameni au murit arși.

„Nu vorbim de doi, ci de un cimitir!”, a exclamat procurorul de ședință.

Curtea de Apel a schimbat încadrarea juridică a faptelor

Iniţial, procesul ar fi trebuit să se încheie în luna iunie 2021, însă completul de judecată, format din magistraţii Adina Pretoria Dumitrache şi Andrei Viorel Iugan, a ridicat din oficiu o cerere de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru o parte dintre inculpaţii din dosarul „Colectiv”.

Propunerea a dus atunci la dezbateri aprinse între judecătoarea Adina Pretoria Dumitrache, pe de o parte, şi, pe de alta, procurorul DNA şi avocaţii victimelor, care au reclamat că se încearcă tergiversarea procesului şi aplicarea unor pedepse mai mici inculpaţilor.

Cei doi judecători ai completului nu au căzut de acord asupra schimbării încadrării juridice a faptelor, astfel încât s-a format un complet de divergenţă, prin includerea unui al treilea magistrat.

Ulterior, acest complet de divergenţă a decis să înlăture aplicarea consecinţelor deosebit de grave în cazul infracţiunii de abuz în serviciu de care sunt acuzaţi o parte dintre inculpaţii din dosarul „Colectiv”, printre care şi Cristian Popescu-Piedone.

Condamnările pronunțate în procesul pe fond

Procesul se află în faza de apel, după ce, pe 16 decembrie 2019, Tribunalul Bucureşti a decis următoarele condamnări:

Cristian Popescu-Piedone - 8 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în legătură cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru clubul Colectiv;

- 8 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în legătură cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru clubul Colectiv; cei trei patroni ai clubului Colectiv, Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu - câte 11 ani şi 8 luni închisoare pentru ucidere din culpă în formă agravantă, vătămare corporală din culpă în formă agravantă şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă;

- câte 11 ani şi 8 luni închisoare pentru ucidere din culpă în formă agravantă, vătămare corporală din culpă în formă agravantă şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă; Daniela Niță , patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists (decedată între timp) - 12 ani şi 8 luni de închisoare cu executare;

, patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists (decedată între timp) - 12 ani şi 8 luni de închisoare cu executare; pirotehniştii Viorel Zaharia şi Marian Moise - 9 ani şi 8 luni de închisoare şi, respectiv, 10 ani;

- 9 ani şi 8 luni de închisoare şi, respectiv, 10 ani; Cristian Niţă , director al firmei de artificii - 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare;

, director al firmei de artificii - 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare; George Matei şi Antonina Radu , cei doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti care au verificat clubul Colectiv fără a lua măsurile legale în privinţa respectării normelor PSI - câte 9 ani şi 2 luni de închisoare.

, cei doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti care au verificat clubul Colectiv fără a lua măsurile legale în privinţa respectării normelor PSI - câte 9 ani şi 2 luni de închisoare. Aurelia Iofciu , şefa Serviciului autorizări comerciale din Primărie - 8 ani de închisoare;

, şefa Serviciului autorizări comerciale din Primărie - 8 ani de închisoare; Larisa Luminiţa Ganea , consilier superior - 7 ani;

, consilier superior - 7 ani; Ramona Sandra Moţoc, referent superior - 3 ani de închisoare cu suspendare şi prestarea a 90 de zile de muncă în folosul comunităţii.

Persoanele condamnate au fost obligate să plătească, în solidar cu Primăria Sector 4 şi ISU Bucureşti-Ilfov, daune morale şi materiale de peste 50 de milioane de euro către victimele incendiului din octombrie 2015.

De asemenea, inculpaţii, ISU şi Primăria Sectorului 4 trebuie să plătească mai multor spitale din Bucureşti şi din ţară peste 8 milioane lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate şi rănite.