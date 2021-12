Cine va plăti despăgubirile din Dosarului Colectiv. Avocații celor răniți arată că aceștia vor face tratamente toată viața și mulți nu pot munci

Curtea de Apel București a ascultat, marți, 21 decembrie, pledoariile avocaților care reprezintă interesele părților civile din Dosarul Colectiv. Este vorba despre sute de răniți care vor fi nevoiți să urmeze tratamente medicale tot restul vieții, tineri care nu vor mai putea munci niciodată deoarece le-au ars mâinile și părinți pentru care despăgubirile sunt irelevante, deoarece copiii lor au murit în tragedia din data de 30 octombrie 2015.

Pentru toți ceilalți supraviețuitori însă, despăgubirile – materiale și morale – ar putea fi de un real ajutor pentru a-și putea relua viața cât mai aproape de normalitate. Pentru mulți însă, acest lucru nu se va întâmpla niciodată, deoarece au suferit arsuri atât de profunde încât nu își vor recăpăta mobilitatea nici pe cale naturală nici pe cale chirurgicală.

Pentru ei, despăgubirile înseamnă banii din care vor plăti tot restul vieții un asistent care să îi ajute să desfășoare activități banale, la care cei sănătoși nici nu se gândesc: să ridice de pe masă o cană cu apă, să se spele pe dinți, să își lege șireturile.

Majoritatea celor care au suferit răni grave în Colectiv au fost surprinși la ieșirea din club, atunci când mulți s-au împiedicat pe un culoar îngust din dreptul ieșirii – blocată la acel moment – și au căzut. Atunci când cineva a reușit să deblocheze ușa de afară, un val de aer rece a pătruns în club și a alimentat brusc incendiul care s-a extins în tot spațiul respectiv. Așa a rezultat o flacără pe care specialiștii INSEMEX apreciază că avea 1.000 de grade (n.r. – flacăra obișnuită are 400 de grade) despre care e puțin spus că ardea, ci topea instant țesuturile.

Drama din Colectiv care s-a desprins din pledoariile din în sala de judecată, marți, la ultimul termen al procesului, se întinde mult peste numărul celor decedați, ea depășește chiar traumele fizice.

Mulți dintre supraviețuitori au probleme psihice profunde – cum ar fi stări de panică – ori de câte ori ceva din realitatea înconjurătoare le amintește de acea noapte fatidică din Colectiv: marile aglomerări, metroul, gestul de a aprinde aragazul, mirosul de fum, întunericul.

Cine va plăti efectiv despăgubirile morale și pe cele materiale

Problema este că nu Statul român (prin Ministerul de Finanțe, prin Ministerul de Interne sau prin cel al Sănătății) va plăti bani celor care au suferit fizic și psihic în urma tragediei.

Vor răspunde inculpații (cei care vor fi găsiți vinovați, reamintim că toți au cerut achitarea) în solidar cu 2 instituții: Primăria Sectorului 4 (condusă la acea vreme de Piedone) și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Unul dintre avocații care au vorbit, marți, în fața completului de judecată format din judecătoarea Adina Pretoria Dumitrache și Andrei Viorel Iugan, le-a spus magistraților că partea vătămată pe care o reprezintă și-a pierdut total capacitatea de muncă prin amputarea falangelor, adică degetele i-au fost arse atât de tare încât medicii nu au mai putut să facă nimic.

„În acest caz trebuie să analizați și câștigul nerealizat prin muncă. Trebuie să înțelegeți pentru ce au fost acordate daunele morale și cele materiale, pe care vă solicităm să le majorați”, a declarat avocatul.

Acesta a arătat că reprezintă tineri care au suferit arsuri pe 20-40% din suprafața corpului, care vor avea nevoie de tratamente toată viața. Ele constau ori în operații chirurgicale, ori în creme costisitoare. Deși ei au cerut (pe baza calculelor nevoilor lor) daune de 300.000 – 400.000 de euro, au primit fiecare câte 7.500 de euro.

„Solicităm pedepse cu detenție efectivă pentru inculpați. Revolta societății este mare. Nu vrem ca oamenii să își facă dreptate cu mâna lor”, a mai spus avocatul, referindu-se la latura penală a procesului.

La Tribunalul București, pe data de 24 octombrie 2019, lângă pupitrul unde de obicei vorbesc martorii stătea un tânăr într-un scaun rulant și răspundea la întrebările judecătorului.

Mihai Popescu se deplasa în scaun cu roțile și înainte de incendiul din Colectiv, deoarece suferea de o boală care i-a afectat permanent mobilitatea. Asta nu l-a oprit să meargă la concertul trupei Goodbye to Gravity în seara de 30 octombrie 2015.

Deși nu putea să meargă, Mihai Popescu era un băiat care învăța grafica computerizată, pregătindu-se să lucreze în segmentul IT. În incendiul din Colectiv el și-a pierdut aproape toate degetele de la mâini și spune acum că îi este imposibil să mai urmeze cariera pe care și-o dorea.

Incendiul din Colectiv i-a răpit unui băiat în scaun rulant ultima șansă de a avea o carieră

„Am fost vătămat în incendiu și am suferit arsuri gradul trei pe membrele superioare și de gradul doi și unu pe tot restul corpului: picioare piept și gât. Am stat peste patru luni în spital în țară și am suferit peste 30 de operații. Mâna dreaptă nu o pot folosi deloc, iar stânga mi-au rămas doar două degete. Înainte de incendiu puteam să îmi folosesc totuși mâinile. Practicam înot de performanță. Am urmat după externare terapie psihologică. Din cauza rănilor nu am putut să învăț și să intru la liceul la care îmi doream. Voiam să devin grafician IT, voiam să desenez, dar acum îmi este imposibil. Mama mea a murit din cauza stresului, i-a revenit cancerul. M-au ajutat tatăl și mătușa. În prezent urmează să mai fac operații. Arăt că un pic sunt demoralizat pentru că mi s-au schimbat planurile de viitor, dar am prieteni și mă ajută”, a spus Mihai Popescu.

Tânără: „ Nu există posibilitate de recupera degetele pierdute. La soare pielea mă ustură și apar eczeme”

O altă tânără, Mariana Oprea, a reușit cu greu să vorbească în fața instanței. Sala de judecată în care săptămână de săptămână sunt strigate sute de părți din dosarul Colectiv a fost întotdeauna neîncăpătoare. Acolo, la sala 147 de la etajul 1 al Tribunalului București – o sală de Civil în restul timpului – se înghesuie victimele, martorii, inculpații, avocații lor la fiecare termen.

Mariana Oprea are atacuri de panică de fiecare dată când se află în spații aglomerate. Așa s-a simțit și la proces, motiv pentru care a avut nevoie să părăsească sala înainte de a fi audiată, pentru a se liniști. După ce a revenit, tânăra a povestit prin ce a trecut după ce a supraviețuit incendiului:

„Am suferit arsuri de gradele 2B și 3 pe 45 la sută din corp. Am fost spitalizată, dar nu pot aproxima cât timp anume. Prima oară am stat trei luni. Am suferit peste zece operații, iar după externare am urmat un tratament ambulatoriu. Am pierdut cinci degete la mâna stânga și unul la mâna dreaptă. Nici celelalte nu le pot folosi, decât parțial. Și plămânii au fost afectați: respir dificil și obosesc. Sunt de profesie arhitect și lucram că graphic designer. În prezent nu mai lucrez. Nu m-am mai putut adapta, deoarece nu puteam să folosesc și mouse-ul și tastatură în același timp. Am pierdut 90 la sută din capacitatea de muncă. Nu există posibilitate de recupera degetele pierdute. Am pierdut și masă musculară. Am urmat tratament și la Viena. Trebuie să folosesc creme zilnic, la soare pielea mă ustură și apar eczeme, la frig pielea se contact și apar durerile. Mama și fratele meu au fost alături de mine și au suferit și ei. Mama a ieșit la pensie și e ajutorul meu”, a declarat Mariana Oprea.

Un alt tânăr, Cosmin Pătlăgeanu, a spus că a suferit arsuri de gradul 2 B și 3 pe 46 la sută din suprafața corpului: „Am fost internat 6 săptămâni în București și apoi în Olanda. Am 10 operații în România și străinătate, inclusiv grefe și reconstrucția urechii. Mi-a fost afectată mobilitatea la ambele mâini, dar m-am recuperat. Mă descurc. Sigur nu mai e la fel că înainte. Lucrăm în marketing, la o companie de IT. Am lucrat și în străinătate. După tragedie mi s-a oprit orice posibilitate de promovare. Proiectele au fost luate de alți colegi. Soția mea a renunțat la job un an de zile pentru a avea grijă de mine, deoarece nu putea să îmi leg nici șireturile. Atunci eram într-un proces să cumpărăm un apartament, dar am renunțat”.

Unii părinți care și-au îngropat copiii n-au mai apucat nici ei finalul procesului

Jean Chelba (foto), al cărui fiu de 33 de ani a murit în 2015 în incendiul din Colectiv, a decedat la rândul lui pe data de 22 ianuarie 2019. El era una dintre cele mai vocale rude ale victimelor din Colectiv, fiind o prezență constantă la protestele antiguvernamentale din ultimii ani.

Alex Chelba avea 33 de ani și a fost unul dintre cei care au ieșit pe propriile picioare din club, cu arsuri de gradul 2 și 3, însă a murit după șapte zile în spital.

El a făcut parte dintre părinţii care au depus, în 2016, o plângere penală la Parchetul instanţei supreme care viza mai multe persoane care erau în Guvern în octombrie 2015, printre care fostul premier Victor Ponta, secretarul de stat Raed Arafat, fostul ministru al Sănătăţii Nicolae Bănicioiu şi fostul ministru de Interne Gabriel Oprea.

Ce despăgubiri au primit victimele la instanța de fond

Pe data de 16 decembrie 2019, judecătorul Mihai Bălănescu de la Tribunalul București a pronunțat pedepse cu executare pentru inculpații din dosarul Colectiv, precum și obligarea acestora la plata unor daune către victime.

Persoanele condamnate au fost obligate să plătească, în solidar cu Primăria Sector 4 şi ISU Bucureşti-Ilfov, daune morale şi materiale de peste 50 de milioane de euro către victimele incendiului din octombrie 2015.

De asemenea, inculpaţii, ISU şi Primăria Sectorului 4 trebuie să plătească mai multor spitale din Bucureşti şi din ţară peste 8 milioane lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate şi rănite.

Popescu-Piedone a fost condamnat la 8 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în legătură cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru clubul Colectiv.

Totodată, cei trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu - au primit câte 11 ani şi 8 luni închisoare pentru ucidere din culpă în formă agravantă, vătămare corporală din culpă în formă agravantă şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

Daniela Niţă - patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists, îm prezent decedată - a fost condamnată la 12 ani şi 8 luni de închisoare cu executare. În acelaşi dosar, pirotehniştii Viorel Zaharia şi Marian Moise au primit 9 ani şi 8 luni de închisoare şi, respectiv, 10 ani.

Cristian Niţă, director al firmei de artificii, a primit 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare.

George Matei şi Antonina Radu, cei doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti care au verificat clubul Colectiv fără a lua măsurile legale în privinţa respectării normelor PSI, au fost condamnaţi la câte 9 ani şi 2 luni de închisoare.

Aurelia Iofciu, şefa Serviciului autorizări comerciale din Primărie, a primit 8 ani de închisoare, Larisa Luminiţa Ganea, consilier superior - 7 ani, Ramona Sandra Moţoc, referent superior - 3 ani de închisoare cu suspendare. În cazul Ramonei Moţoc, instanţa a dispus prestarea a 90 de zile de muncă în folosul comunităţii.

Specialiştii de la INSEMEX Petroşani au reconstituit pas cu pas tragedia şi au ajuns la concluzia că cei prezenţi la concertul din Colectiv au avut şanse minime să iasă la timp din club. Viteza cu care s-au extins flăcările a fost de 3,5 metri pe secundă.

Cei din Colectiv au avut mai puțin de 60 de secunde să se salveze

Reconstituirea incediului, realizată de specialiştii de la INSEMEX, a pornit de la secunda zero a jocului de artificii. Efectele pirotehnice au durat 15 secunde.