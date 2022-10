Scene de groază în Constanța. O femeie a vrut să-și arunce copilul în fața mașinilor susținând că ”este posedat” VIDEO

O femeie din Constanța s-a ales cu dosar penal după ce a vrut să-și arunce fata de aproximativ 7 ani în fața mașinilor. Ea a fost împiedicată la timp de mai mulți trecători.

Trecătorii au rămas șocați când au văzut-o pe femeie alergând cu copilul în brațe pe o stradă aglomerată din Constanța. În timp ce mergea spre strada pe care circulau mașini, ea bolborosea cuvinte care sunau a descântec.

Martorii au declarat că femeia susținea că fata ei este posedată și că, aruncând-o în fața mașinii, scăpa de ”tot ce este necurat din ea”.

După intervenția trecătorilor, femeia a plecat cu fiica sa într-o mașină. Autotuturismul a fost ridicat de poliție, după ce a fost lăsată în mijlocul unei parcări, potrivit Știri de Cluj.

Incidentul a avut loc pe 3 octombrie.

Declarația șocantă a unui martor

”Astăzi, 3.10.2022, mă aflam în drum spre casă, când dintr-o dată zăresc în fața mea o doamnă cu o fetiță în brațe. Fetița era dezbrăcată, dar acoperită cu un cearceaf peste și îi spunea descântece. Mi s-a părut ceva ciudat și am urmărit-o cu scopul de a vedea ce face.

După 5-10 minute de mers cu copilul în brațe, a pus-o jos, precizez că era în picioarele goale și a legat-o la ochi, mai precis i-a acoperit toată fața la copil cu cearșaful, după care a luat-o înapoi în brațe și a intrat în mașină, ea s-a pus pe partea dreaptă iar fetița era afară, în fața ei și femeia o lega de mâini cu geanta!”, a declarat un martor.

Poliția a lăsat-o inițial să plece pe femeie

”Am intervenit! Eu împreună cu un domn din spatele meu. A luat fetița în brațe și ne-a zis că "Ea vede tot, este posedată". Și a lăsat mașina deschisă și a început să alerge. Am sunat la poliție. A vrut să arunce copilul în stradă în fața mașinilor, nu am lăsat-o să facă așa ceva! A venit poliția, ce credeți că s-a întâmplat? Au lăsat-o să plece zicând că nu are ce să-i facă! Să sperăm că rămâne în viață copilul!”, a mai spus martorul.

Dosar penal pe numele femeii

Ulterior, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului/

”În cursul zilei de 3 octombrie, polițiști din cadrul Secției 1 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe o stradă din municipiul Constanța, o femeie ar aplica rele tratamente copilului său. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat-o pe femeia în cauză, precum și pe copilul pe care îl ținea în brațe. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. Cercetările continuă, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt. De asemenea, polițiștii au transmis o sesizare către D.G.A.S.P.C. Constanța, în vederea dispunerii măsurilor legale, conform competențelor”, au transmis reprezentanții IPJ.

Declarația halucinantă a mamei

Femeia a susținut, la audieri, că, de fapt, copilul avea febră și că ar fi sunat medicul, însă tratamentul indicat nu își făcea efectul așa că a decis să îl scoată afară să se răcorească.

Protecția copilului spune că a identificat rudele femeii și că vor încredința copilul cel mai probabil rudelor până la finalizarea anchetei sociale și a poliției.