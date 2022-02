Dosar penal deschis de procurorul general al Ucrainei, după recunoașterea regiunilor separatiste. ”Va fi dificil pentru membrii acestui club închis să meargă la cumpărături în străinătate”

Deschiderea unui dosar penal după recunoașterea independenței autoproclamatelor republici Donețk și Lugansk a fost anunțată de procurorul general al Ucrainei, motivul fiind modificarea granițelor țării.

Irina Venediktova, procurorul general al Ucrainei, a arătat că a fost obligată să acționeze după anunțul lui Vladimir Putin, pentru că cele două regiuni sunt teritorii ale Ucrainei. Într-un mesaj pe Facebook, ea a spus că a deschis un dosar penal în baza art. 110, alin. 2 din Codul penal ucrainean, care interzice orice apel la modificarea granițelor Ucrainei.

„Nu am dreptul să reacționez emoțional. Nu am voie să glumesc sau să vorbesc altă limbă decât cea procedurală, ori să trimit blesteme la adresa străinilor - legea nu-mi permite”, a scris ea pe Facebook, potrivit The Guardian.

Ads

Irina Venediktova a mai afirmat că procurorii ucraineni vor instrumenta în mod serios dosarul și a dat de înțeles că oficialii ruși găsiți responsabili vor primi interdicție de călătorie în Ucraina, informează Digi24.

„Va fi dificil pentru membrii acestui club închis să meargă la cumpărături în străinătate - promitem”, a mai precizat ea.