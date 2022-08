Dorian Popa nu a avut bani să plătească mâncarea la Paris. Și-a lăsat lanțul amanet ca să poată pleca acasă. "Cea mai penibilă situație"

Unul dintre cei mai apreciați artiști și influenceri din România, Dorian Popa a trecut prin clipe nu tocmai plăcute la Paris.

Vedeta le-a povestit fanilor situația delicată prin care a trecut într-un restaurant din capitala Franței.

Dorian Popa nu a avut bani să plătească mâncarea și a fost nevoit să lase un obiect prețios la local.

Ads

"Am trecut prin cea mai penibilă situație din viața mea. Eram într-un restaurant și când să primesc comanda, am văzut că nu aveam bani la mine.

Mi-a căzut fața când am văzut că nu merge, pentru că eu nu am portofel la mine, am apple pay pentru că trăim în 2022 și suntem în Franța. Nu știam cum să fac pentru că dacă luam Uber făceam 40 de minute până la hotel ca să mă duc să-mi iau cardul ca să mă întorc să plătescc

În acel moment nu știam cum să explic că o să mă întorc mâine. Într-un final după ce l-am sunat pe manager, care nu era aici și care a spus că nu este o problemă, pot să plec acasă, dar să las buletinul și să mă întorc mâine să plătesc.

Ce crezi? Nu aveam nici buletin la mine. Într-un final i-am zis ca în România, m-am simțit ultimul om. Am scos lanțul de la gât, i-am arătat Instagramul la ospătar și i-am zis să se uite să vadă că nu am venit aici să fur mâncare. Am plecat acasă, lăsând lanțul de 24 de grame pe o masă de 60 de euro", a spus Dorian Popa, conform radioimpuls.ro

Dorian Popa este unul dintre cei mai bine plătiți influenceri din România. Cu peste 2 milioane de fani pe Instagram, vedeta a recunoscut că încasează zeci de mii de euro lunar din colaborările pe zona de publicitate.