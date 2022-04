Un consiiler USR a făcut glume rasiste la adresa rapidiștilor: cum a reacționat clubul giuleștean

Dorian Curcanu, reprezentant USR în Consiliul Local Arad, a avut un mesaj cu tentă rasistă pe pagina de facebook.

„Azi e ziua internațională a romilor! La mulți ani tuturor romilor! PS. mai puțin ălora care țin cu Rapid și vin mâine la Arad”, a scris politicianul într-un mesaj pe facebook, care s-a viralizat rapid.

După ce și-a dat seama că a făcut o tâmpenie și suporterii au început să reacționeze virulent, consilierul USR a șters mesajul și a venit apoi cu o nouă postare în care și-a păus cenușă în cap.

"Vreau să-mi cer scuze tuturor fanilor echipei Rapid.

Mâine sper să fie un meci frumos, cu spectacol în tribune și atmosferă incendiară.

Cât se poate de autentic, mă bucur că Rapidul este în Liga 1. Prima ligă are nevoie de cât mai multe echipe de tradiție și meciuri tari.

Aradul e un oraș în care de-a lungul timpul au conviețuit oameni de toate minoritățile. Am prieteni maghiari și romi. Cât am locuit 7 ani în străinătate am interacționat cu oameni de peste tot în egală măsură.

Sănătate tuturor și numai de bine!".

Clubul Rapid a anunțat că va ieși de pe teren la primul mesaj rasist. Meciul cu UTA are loc sâmbătă seara.