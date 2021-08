Trump încearcă să blocheze trimiterea declaraţiilor sale de impozit în Congresul SUA

Avocaţii lui Donald Trump au formulat miercuri, 4 august, un recurs prin care încearcă să blocheze trimiterea declaraţiilor de impozit ale fostului preşedinte republican democraţilor în Congres, argumentând că acesta este vizat din motive exclusiv politice, în contextul în care o comisie fiscală cere declaraţiile miliardarului pe şase ani înainte să se instaleze la Casa Albă, relatează AFP.

”Aceste cereri îl vizează pe preşedintele Trump pentru că este republican şi un opozant politic”, susţin avocaţii, care evocă ”represalii” în argumente scrise prezentate la un tribunal federal din Washington.

Democtraţii, care deţin controlul asupra Congresului, încearcă de ani de zile să obţină ”secretele” fiscale ale celui de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite, primul din anii '70 care refuză în continuare să-şi publice declaraţiile de impozit, în pofida faptului că acesta a făcut din averea sa un argument de campanie.

În cadrul unui posibil progres important pentru democraţi, Departamentul american al Justiţiei a dispus vineri ca Trezoreria ”să furnizeze aceste informaţii” unei comisii din cadrul Camerei Reprezentanţilor.

Comisia însăcinată cu probleme fiscale (”Ways and Means”) cere declaraţiile de impozit pe şase ani înainte de instalarea lui Trump la Casa Albă, în ianuarie 2017.

Ea precizează că vrea să studieze cum controlează Fiscul american (IRS) finanţele preşedinţilor.

Acest argument este respins, însă, de către avocaţii lui Donald Trump.

”Democraţii din Cameră au prezentat nenumărate justificări pentru a obţine declaraţiile de impozit ale preşedintelui, însă nimeni nu a menţionat, la acea vreme, că vrea să descopere cum auditează IRS preşedinţii”, scriu ei.

”Cererile sunt concepute în mod specific în acest sens şi, în practică, nu-l vor afecta decât pe preşedintele Trump”, subliniază ei.

Departamentul Justiţiei a evocat acest argument vineri, apreciind că este ”posibil ca anumiţi aleşi din Congres să spere” ca declaraţiile de impozit ale lui Trump ”să fie publicate doar pentru a-l pune într-o situaţie jenantă”.

Aceste motivaţii nu permit însă inavlidarea cererii Comisiei, sublinia Departamentul Justiţiei, deoarece aceasta ”serveşte, evident, obiective legislative legitime”.

Chiar înaintea alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2020, ziarul The New York Times (NYT) a publicat o anchetă care are la bază date fiscale din 20 de ani cu privire la fostul magnat în domeniul imobiliar şi la grupul său, Trump Organization.

Potrivit cotidianului, Trump a plătit doar 750 de dolari impozit federal în 2016 şi absolut nimic în zece dintre cei 15 ani dinainte, declarând fiscului pierderi mai mari decât profitul.

Donald Trump a denunţat atunci ”informaţii false” şi a dat asigurări că a ”plătit multe impozite”, însă fără să prezinte vreun detaliu.