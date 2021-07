Intr-o carte ce va fi publicata, in curand, de catre Michael C. Bender, ziarist la Wall Street Journal, autorul face dezvaluri socante despre Donald Trump. Acesta din urma i-a spus lui John Kelly, seful de cabinet de atunci, al fostului presedinte al Statelor Unite, ca "Hitler a facut o multime de lucruri bune".

Declaratia a fost facuta de Trump, cand a venit pe batranul continent, sa marcheze aniversarea a 100 de ani, de la sfarsitul Primului Razboi Mondial. Remarca l-a socat pe Kelly, un general in retragere din Corpul de Marina al Statelor Unite, potrivit The Guardian.

Ads

Cartea "Frankly, We Did Win This Election" ("Sincer, noi am castigat aceste alegeri") lui Michael C. Bender va aparea saptamana viitoare in America (pe 13 iulie 2021). Autorul relateaza ca Trump a facut afirmatia in timpul unei lectii improvizate de istorie, in care Kelly "i-a reamintit presedintelui care tari erau implicate si de care parte se situau in timpul conflictului mondial", precum si "toate atrocitatile comise de Hitler".

Cu toate astea, ca si in alte situatii, Donald Trump neaga ca a facut remarca despre Adolf Hitler. In carte, Bender scrie ca Kelly a povestit ca "i-a spus presedintelui ca a gresit (despre Hitler -n.a.), dar Trump nu a fost descurajat".

Kelly ar fi intervenit din nou in discutia cu Trump, spunandu-i ca "poporului german i-ar fi fost mai bine sarac, decat supus genocidului nazist". Iar remarcile fostului general adresate presedintelui SUA, ar fi continuat. "Nu puteti spune niciodata nimic, care sa-l sustina pe Adolf Hitler. Pur si simplu, nu puteti".

SUA si aliatii au pornit vanatoarea de submarine ale Rusiei si Chinei. Amenintarile "ucigasilor invizibili" ai Moscovei si Beijingului VIDEO

Trump a intampinat mari probleme, la calatoria sa din Europa, chiar si dincolo de conflictele obisnuite cu alti lideri mondiali. Decizia presedintelui de a anula o vizita la cimitirul american s-a dovedit controversata.

Ulterior, Trump i-ar fi numit pe soldatii americani, care au murit in razboi, "invinsi" si "fraieri".

Kelly, al carui fiu a fost ucis in Afganistan in 2010, a parasit Casa Alba la inceputul anului 2019. De atunci, el a vorbit in termeni critici la adresa lui Donald Trump. El le-a spus prietenilor, ca a servit "cea mai nedemna persoana, pe care am intalnit-o in viata mea".

Cum a evoluat popularitatea lui Joe Biden de cand a ajuns la Casa Alba. Comparatia cu inceputul mandatului lui Donald Trump