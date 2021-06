Dupa ce in urma cu zece zile, Donald Trump l-a criticat pe Joe Biden dupa intalnirea cu Vladimir Putin, spunand ca "a fost o zi buna pentru Rusia", acum fostul presedinte isi continua atacurile asupra actualului locatar al Casei Albe. "Biden va conduce America spre colaps", a afirmat fostul presedinte al SUA.

Trump nu este de acord cu politicile economice ale lui Biden, precum si cu pozitia sa fata de China si Rusia, potrivit Washington Examiner.

Conform declaratiilor lui Donald Trump, Biden "va conduce Statele Unite si economia tarii spre ruina". El il acuza pe presedinte ca a contribuit la stoparea constructiei conductei petroliere Keystone XL din SUA si la cresterea "devastatoare" a taxelor fiscale pentru industriile americane, conform News.

De asemenea, el a criticat faptul ca presedintele actual a aprobat terminarea proiectului Nord Stream 2 al Rusiei, care se intinde pana in Germania si permite Moscovei sa castige miliarde de dolari din gazele pe care le vinde europenilor.

Trump a spus ca performanta lui Biden a fost "jenanta" pe plan mondial, acuzandu-l ca "se ploconeste" in fata Chinei. "Joe Biden risipeste tot respectul pe care il avem sau l-au avut, plecandu-ne la dusmanii Americii".

Pe de alta parte, Trump a organizat primul sau miting electoral sambata, 26 iunie, in statul Ohio, de la plecarea sa de la Casa Alba. El s-a aratat increzator in campania sa pentru alegerile prezidentiale din 2024. "Vom prelua Camera, Senatul si America si vom face asta in curand", a spus republicanul.