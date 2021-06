Donald Trump, fostul presedinte al Statelor Unite, l-a criticat pe Joe Biden dupa intalnirea cu Vladimir Putin de la Geneva, declarand ca "a fost o zi buna pentru Rusia", si sustinand ca Washington-ul "nu a obtinut nimic".

In emisiunea "Hannity" de la postul de televiziune Fox News, Trump s-a dezlantuit la adresa actualului locatar al Casei Albe, spunand ca "am oferit Rusiei o scena foarte mare, dar noi nu am castigat nimic", potrivit New York Post.

Si reprosurile lui Donald Trump fata de politica lui Joe Biden fata de Rusia au continuat. "Am renuntat la ceva care este incredibil de valoros. Eu am oprit conducta Nord Stream 2 si ea a fost stopata. A fost data inapoi si noi nu am obtinut nimic pentru asta".

Trump face referire la faptul ca luna trecuta, administratia Biden a renuntat la sanctiunile impotriva companiilor care construiau conducta de gaze din Rusia, care conecta aceasta tara cu Germania.

Parlamentarii din Statele Unite considera ca Nord Stream 2 reprezinta un risc de securitate care submineaza interesele NATO si americane, prin legarea Germaniei la resursele de gaze ale Rusie si privarea Ucrainei de venituri importante, din tranzitul conductei rusesti prin aceasta tara.

Trump a povestit si despre realatiile incordate cu Merkel, din timpul mandatului sau. "Am fost in Germania si am spus: "Ascultati, noi protejam Germania prin NATO la un cost foaerte scazut. Noi avem 52.000 de militari acolo, cat un oras mare.

Ei (germanii - n.a.) fac o avere cu noi si apoi pleaca si platesc Rusiei miliarde si miliarde de dolari pentru energie".

