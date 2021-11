CIA despre comunicarea cu Trump: haotică. Informațiile esențiale de securitate națională ajungeau mai mult la vicepreședinte

Abordarea “fact-free” a lui Donald Trump față de președinție, adică fără ca informațiile adevărate să aibă valoare și să primească atenție, a creat provocări fără precedent pentru oficialii serviciilor secrete responsabili cu informarea sa, potrivit unui nou raport.



Stilul haotic al celui de-al 45-lea președinte al Statelor Unite și reticența sa de a citi orice i se prezintă a dus la primirea de către vicepreședintele Mike Pence a informărilor prezidențiale zilnice, cunoscute ca PDB – o ședință crucială, care include informații legate de potențiale amenințări la adresa SUA, potrivit raportului, citat de The Guardian.

Ads

Până la jumătatea mandatului lui Trump, aceste informări au fost reduse la două sesiuni săptămânale de către 45 de minute fiecare și chiar au fost eliminate complet după atacul asupra Capitoliului, de pe 6 ianuarie.

Analiza este prezentată într-un document de 40 de pagini în Getting To Know the President, o publicație a CIA care prezintă procedurile de informare ale președinților aleși pe perioadele de tranziție și include fiecare administrație din 1952 până în prezent.

"Pentru comunitatea de informații, tranziția Trump a fost de departe cea mai dificilă din istoria informărilor noilor președinți”, se arată pe site-ul CIA.

"Trump era, la fel ca Nixon, suspicios și nesigur în legătură cu procesul de informare, însă diferit de Nixon în felul în care reacționa. În loc să ignore comunitatea de informații, Trump o confrunta și o ataca în mod public”.

Nixon, care a demisionat în 1974, după scandalul Watergate, a refuzat să accepte orice fel de informații de la CIA și primea informări, în schimb, de la oameni de încredere de-ai săi, precum consilierul pentru securitate național și ulterior secretarul de stat Henry Kissinger.

Trump acuza deseori oficialii de informații este cunoscut că a preferat să-l creadă pe cuvânt pe președintele rus Vladimir Putin, în loc de agențiile americane, inclusiv CIA, privind ingerințele Rusiei în alegerile din 2016.

Autorul raportului CIA, fostul ofițer de informații, John L. Helgerson, a spus că ședințele de briefing au avut doar parțial succes în misiunea lor de a transmite informații timpurii și relevante lui Trump și de a stabili o relație funcțională de lucru cu el.

Prin contrast, Pence era „un cititor avid”, care făcea eforturi ca să-i mențină lui Trump atenția. Vicepreședintele i-a rugat pe oficiali să se concentreze mai mult pe hărți, grafice și prezentări mult mai scurte în timpul sesiunilor cu Trump, în așa fel încât acesta să nu-și piardă atenția și să asculte informațiile. Deloc surprinzător, subiectele la care Trump era cel mai atent erau China, Rusia și Ucraina.