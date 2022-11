Trump a făcut declarații legate de o nouă candidatură la Casa Albă în 2024: ”Foarte curând. Pregătiți-vă!”

Preşedintele american Donald Trump a oferit unul dintre cele mai puternice indicii privind o nouă candidatură pentru Casa Albă, declarând unei mulţimi adunate în Sioux City, Iowa, că "foarte, foarte, foarte probabil o va face din nou” în 2024.

Ads

Trump a vorbit la primul dintre cele patru mitinguri din cinci zile, în timp ce face campanie pentru candidaţii republicani la alegerile de la jumătate de mandat de săptămâna viitoare.

Joi seară, pe 3 noiembrie 2022, Trump a reluat afirmaţia nefondată potrivit căreia a pierdut în 2020 din cauza fraudei electorale pe scară largă.

"Am candidat de două ori”, a spus el. "Am câştigat de două ori şi am avut un rezultat mult mai bun a doua oară decât prima, obţinând cu milioane de voturi mai mult în 2020 decât am primit în 2016. Şi acum, pentru a face ţara noastră sigură şi glorioasă. Foarte, foarte, foarte probabil o voi face din nou”, a declarat fostul preşedinte american.

„Foarte curând”, a spus el mulţimii. "Pregătiţi-vă”, a adăugat Trump.

Trump a câştigat cele mai multe voturi obţinute vreodată, 72 de milioane, de un preşedinte în exerciţiu, în 2020, dar a pierdut totuşi în faţa lui Joe Biden, un democrat, care a obţinut 81 de milioane de voturi.