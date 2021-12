Donald Trump, huiduit la un eveniment public după ce a dezvăluit că s-a vaccinat și cu doza booster VIDEO

Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a fost huiduit la un eveniment public după ce a dezvăluit că s-a vaccinat și cu doza booster a vaccinului anti-coronavirus, relatează Digi24, care citează ABC News.

„Și eu și președintele suntem vaccinați. Ați făcut și doza booster?”, a întrebat O’Reilly, întrebare la care Trump a răspuns „Da!”. Imediat, susținătorii din public ai lui Trump au început să huiduie. Trump a reacționat imediat, exclamând de mai multe ori „Opriți-vă” și gesticulând cu mâna spre public. „E un grup mic de tot acolo”, a spus Trump.

În ciuda faptului că printre cei mai înfocați susținători ai săi se numără antivacciniști și conspiraționiști, Trump s-a lăudat mereu cu faptul că vaccinurile anti-Covid au fost dezvoltate în timpul președinției sale și a încercat să acrediteze ideea că meritul pentru dezvoltarea vaccinurilor aparține administrației sale. De asemenea, Trump a vorbit constant de eficiența vaccinurilor și i-a îndemnat pe americani să se vaccineze pentru a fi protejați de Covid-19.

„Noi am făcut ceva istoric. Am salvat zeci de milioane de vieți în toată lumea. Noi, împreună, toți, nu eu, noi, am obținut un vaccin, trei vaccinuri și terapii extraordinare. Boala asta ar fi făcut ravagii în țară mai mult decât face acum”, a spus Donald Trump în cadrul aceluiași eveniment.