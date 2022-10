Cine e românca primită în Academia Regală a Belgiei

În cadrul sesiunii de primire de noi membri, care a avut loc sâmbătă, 1 octombrie 2022, o româncă a primit însemnele Academiei Regale a Belgiei, devenind și primul academician distins pentru activitatea în artele filmului.

Licențiată în filologie germanică la Universitatea din București și doctor în filosofie și litere la Universitatea Liberă din Bruxelles, Dominique Nasta conduce secția Cinema la ULB din 1991.

A fost profesor invitat la Universitățile din Montreal (2013), Strasbourg (2015), precum și la Universitatea din Buenos Aires (2019).

A publicat mai multe cărți ca autor unic sau co-editor, printre care: “Contemporary Romanian Cinema: The History of an Unexpected Miracle“ (2013), ), “Meaning in Film: Relevant Structures in Soundtrack and Narrative“ (1992), “Le son en perspective: new research“ ( 2004), “Le Mélodrame filmique revisité“ (2014), “La chanson dans les cinémas d’Europe et d’Amérique Latine 1960-2010“ (2019).

De asemenea, Dominique Nasta este autoarea a numeroase eseuri și capitole de lucrări colective despre emoțiile și muzica în cinema, filmul românesc, cinematografiile est-europene, estetica dramelor mute, europenii în cinematografia hollywoodiană, filmele lui Michelangelo Antonioni.

De 20 de ani coordonează colecția bilingvă “Repenser le cinema“, publicată de PIE Peter Lang.