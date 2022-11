Cum a fost jefuită în Qatar o jurnalistă aflată în direct la TV: ”Am vrut să-mi cumpăr o apă”. Incredibil ce i-au cerut polițiștii

Dominique Metzger (45 de ani), o jurnalistă din Argentina, e protagonista unui episod neplăcut petrecut în timpul unei transmisii în direct de la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar.

În timp ce transmitea pentru canalul Todo Noticias, Dominique a picat victima unor hoți, care i-au sustras portofelul.

„Ei bine, asta este experiența mea din Qatar de până acum: mi-a fost furat portofelul, în timp ce eram în direct la TV. Sunt în acest moment la o secție de poliție. M-au trimis aici pentru a raporta jaful, pentru că oamenii legii sunt foarte siguri că toată ipostaza poate fi identificată pe camerele de supraveghere și m-au asigurat că îmi vor găsi portofelul, în care erau documentele mele de identitate, bani, carduri de credit, ceea ce mă interesează pe mine cel mai mult.

A fost un simplu jaf, nu a fost un lucru deloc violent. Nu am realizat când am fost jefuită. La un moment dat, dansam cu mai multe persoane și cred că acolo s-a petrecut totul. Ceea ce se întâmplă este că localnicii ne văd într-un mod diferit și vor să se distreze cu noi. Am vrut să îmi scot portofelul și să îmi cumpăr o apă. Atunci am realizat că îmi lipsește”, a precizat ea, potrivit Marca.

„Polițiștii m-au întrebat la un moment dat: ”Ce vrei să facă justiția în această situație?” Pentru că îl vom găsi pe hoț, sunt camere de supraveghere de înaltă calitate peste tot. M-am gândit că înțelesesem greșit traducerea, dar nu a fost așa.

Au insistat să mă întrebe ce pedeapsă aș dori să îi fie dată hoțului: dacă mi-aș fi dori să fie condamnat la 5 ani de închisoare, dacă vreau să fie deportat. Insistau să mă întrebe ce pedeapsă aș vrea să primească, că eu pot decide. Eu le-am spus doar să îmi recupereze bunurile. Nu am vrut să mă pun eu în locul justiției. Mi se făcuse pielea de găină, pentru că polițiștii păreau foarte serioși în ce spuneau”, a completat Dominique Metzger.