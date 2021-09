Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a anunțat miercuri, 15 septembrie, faptul că a sesizat procurorii DNA cu privire la o posibilă rețea de fraudare a concursurilor pentru posturi în primărie.



Potrivit edilului, rețeaua ar fi funcționat ani în șir cu complicitatea angajaților de la departamentul de Resurse Umane.

"În această dimineață am transmis procurorilor anticorupție o plângere penală împotriva a ceea ce suspectez că a fost o rețea de fraudare a concursurilor pentru posturi în Primărie.

Am descoperit-o cu ajutorul, indirect, al DNA care ne-a cerut o serie de documente în cazul unui fost angajat. Ne-am uitat cu atenție la documente și am găsit diferențe de caligrafie semnificative între lucrările aceleași persoane, care participase la două concursuri.

Surpriza a fost că aceeași caligrafie este prezentă pe mai multe lucrări de concurs, ale mai multor persoane. În cazul altor angajați am găsit doar deosebiri izbitoare, inexplicabile altfel decât prin fraudă. Suntem în fața unui posibil sistem de fraudare, premediat și sistematic, care s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani, cu complicități potențiale, cel puțin la vârful serviciului de resurse umane. Putem doar bănui că este și mită la mijloc, dar acest lucru trebuie să-l stabilească procurorii", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Edilul spune și care ar fi fost modul în care funcționa rețeaua care falsifica lucrările din dosarele candidaților la posturi în administrația locală.

"La proba scrisă, candidații care și-au aranjat concursul au dat niște răspunsuri întâmplătoare, dar notarea de către comisie s-a făcut în a doua zi. Destul timp, peste noapte, pentru funcționarii de la resurse umane să scrie o nouă lucrare, cu răspunsurile corecte, și să înlocuiască lucrarea candidatului cu lucrarea comandată și redactată ulterior. Ghinion că a rămas în dosar lucrarea scrisă de către echipa falsificatoare, cu caligrafie identică la mai mulți candidați. Și sunt sigur că cele 7 cazuri pe care le-am descoperit la o verificare punctuală sunt doar vârful icebergului. Sper că DNA va lua la puricat toate dosarele de concurs din ultimii ani", a mai spus Fritz.

Primarul Timișoarei a mai spus și că nu va ezita niciodată să îi dea pe mâna justișiei pe cei suspectați de corupție: "În primăria pe care o conduc nu există niciun fel de toleranță față de abuz sau corupție. De fiecare dată când voi da peste astfel de fapte nu voi avea nicio ezitare să mă adresez justiției. Și să fie clar: lupta o vom câștiga noi, indiferent de ce se va arunca în mine sau în cei care vor să facă curățenie."