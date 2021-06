Noua organigrama a Primariei Timisoara: dispar 10 sefi si apar managerii de cartier plus gradinarul sef

Dominic Fritz a prezentat vineri, 11 iunie, noua organigrama a Primariei Timisoara, in care apar ca premiere pentru oras posturile de manager de cartier si cel de gradinar-sef.

In acelasi timp, sunt desfiintate zece posturi de conducere si scoase la concurs 64 de posturi "pentru profesionisti, la inceput de drum".

Edilul spune ca noua organigrama reprezinta primul pilon in constructia unei administratii transparente, deschise, eficiente si moderne, un document care aduce schimbari de fond in activitatea institutiei.

Noua organigrama a fost construita pe cinci directii, respectiv deschiderea catre timisoreni si nevoile acestora, adecvarea la directiile strategice asumate, clarificarea si simplificarea ierarhiilor, eficientizarea aparatului in sensul fluidizarii proceselor si deciziilor colaborative si profesionalizarea aparatului prin deschiderea catre competente din societatea civila si invatare continua.

"Daca va uitati pe modificarile structurii organizatorice din ultimii ani, puteti observa cu usurinta ca, declarativ, toate au vizat eficientizarea activitatii, dar modificarile nu au fost de fond, ci doar de forma si au vizat rezolvarea unor necesitati punctuale ce tineau mai degraba de 'rezolvarea' unor posturi pentru anumiti oameni - de exemplu separarea celor doua directii Cladiri Terenuri - si care au condus in timp la erodarea functionalitatii", a declarat, vineri, Dominic Fritz.

Primarul spune ca nu a dorit o vanatoare de vrajitoare si ca administratia are nevoie de fiecare om, daca este dedicat misiunii de servire a interesului cetatenilor.

El sustine ca problemele principale pe care le-a gasit in cadrul institutiei sunt de ordin managerial si functional.

"Ofer personalului din cadrul primariei o sansa unica in ultimii 30 de ani, de a demonstra ca stiu, ca pot, ca vor sa serveasca timisorenii si orasul. Sper sa valorifice aceasta sansa (...). Sa lucrezi in Primaria Timisoara trebuie sa redevina un statut de prestigiu in comunitate", a completat primarul Fritz.

In scopul eficientizarii activitatii, in Primaria Timisoara se va reduce numarul structurilor de la 27 la 17. Totodata, au fost identificate 80 de posturi, multe dintre ele vacante, care vor fi desfiintate in vederea eficientizarii. 10 dintre ele sunt posturi de conducere.