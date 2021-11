Dominic Fritz, după un an de mandat: „Nu a fost deloc ușor. În niciun moment nu am promis timișorenilor soluții magice, ieftine sau rapide”

Sâmbătă, 30 octombrie 2021, s-a împlinit un an de când Dominic Fritz s-a instalat pe scaunul de primar al Timișoarei după ce l-a învins în alegeri pe fostul primar Nicolae Robu.

Dominic Fritz recunoaște că primul an de mandat „nu a fost deloc ușor”, împlinirea unui an de când a fost instalat în funcți suprapunându-se chiar cu o criză a căldurii rezolvată doar provizoriu.

Ads

„Primul an de mandat nu a fost deloc ușor, dar fiecare zi m-a făcut tot mai încrezător că drumul pe care am pornit împreună este cel corect, oricât de dificil ar fi. În niciun moment – nici în campania electorală și nici în acest prim an de mandat – nu am promis timișorenilor soluții magice, ieftine sau rapide.

Anul acesta a fost un adevărat maraton, între rezolvarea problemelor pe care le-am preluat – deblocarea proiectelor de investiții, plata datoriilor, reclădirea încrederii timișorenilor în primărie – și reformarea administrației locale pe principii de transparență, eficiență și corectitudine”, a spus Dominic Fritz pentru tion.ro.