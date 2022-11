Dominic Fritz s-a decis dacă mai candidează pentru un nou mandat de primar. ”După doi ani sigur încă nu am adus toate rezultatele”

"Le mulțumesc tuturor celor care mișcă Timișoara alături de mine”, a fost mesajul transmis, miercuri, 2 noiembrie, la doi ani de la preluarea mandatului, de către primarul Dominic Fritz, scrie tion.ro.

Ads

Au trecut doi ani de când Dominic Fritz a câștigat funcția de primar. Miercuri seara, acesta și-a anunțat candidatura pentru 2024 în cadrul evenimentului aniversar de la Iulius Town, unde a prezentat Raportul de Guvernare Locală.

"Ziua de azi pentru mine nu este despre laudă, ci despre gratitudine. Vreau să mulțumesc tuturor celor mulți, care au făcut posibil tot ce s-a mișcat în Timișoara în ultimii doi ani.

Dar vă spun cu mâna pe inimă, împreună cu cei mulți care luptă alături de mine, după doi ani în interior, doi ani de luptă tenace, de frustrări, provocări și atacuri, doi ani de idei și surprize și soluții: niciodată nu am fost atât de încrezători în viitorul Timișoarei ca astăzi.

Pentru că după doi ani sigur încă nu am adus toate rezultatele pentru care lucrăm zi de zi, și nici nu am promis o baghetă magică, dar un lucru a devenit clar: că am schimbat regulile jocului.

Că digitalizarea, profesionalizarea, deschiderea față de cetățean, de mediul privat și de societatea civilă, cheltuirea banilor cu chibzuință, atragerea de bani europeni pentru investiții, egalitatea în fața legii nu sunt doar sloganuri de campanie, ci sunt bazele bunei guvernări devenită realitate”, a spus Dominic Fritz.

Ads

Primarul Timișoarei a explicat care este miza Timișoarei în următorul deceniu: "să ne asumăm ambiția noastră de a deveni din nou un reper pentru dezvoltarea României și poate chiar pentru dezvoltarea Europei. Să nu ne lăsăm intimidați de provincialismul cinic al celor care sabotează oportunitățile orașului pentru propriile orgolii, pofte personale și acces la privilegii. Timișoara țintește mai sus!”

Potrivit bilanțului prezentat de edil, s-au investit 626 de milioane de lei în Timișoara, reabilitări de bulevarde majore pentru pietoni, bicicliști, șoferi, schimbarea flotei de transport învechite, spitale și școli construite de la zero.

"Pentru prima oară, Primăria Timișoara se digitalizează cu adevărat și se transparentizează, cetățenii sunt ascultați pentru proiectele de regenerare urbană precum în Piața Traian”, a mai spus Fritz.