Alegeri interne in USR PLUS Timis. Dominic Fritz, unicul candidat la functia de presedinte. Cum s-a ajuns in aceasta situatie

Duminica au loc alegeri la filiala din Timis a USR PLUS, singurul candidat pentru functia de presedinte fiind primarul Timisoarei, Dominic Fritz.

Asta dupa ce contracandidatul sau, Raul Olajos, liderul grupului consilierilor judeteni USR PLUS si fost presedinte al PLUS, si-a retras candidatura.

Cati delegati vor vota la alegeri

Dominic Fritz este singurul candidat la functia de presedinte al USR PLUS Timis, iar 227 de delegati din intreg judetul Timis vor vota la aceste alegeri.

Cei 227 de delegati vor vota presedintele filialei, dar si Biroul Judetean pentru care candideaza 43 de membri ai USR PLUS.

Printre acestia sunt ministrul Transporturilor, Catalin Drula, deputat de Timis, secretarul de stat la Dezvoltare, Calin Badiu, Cristian Mos, vicepresedinte al Consiliului Judetean, viceprimarul Timisoarei Ruben Latcau, consilierii judeteni Viviana Tecu, Bianca Luca, Vlad Sendroiu, Alexandru Caplat, Danut Tamas, Petre Mihaies si Alexandru Cadar, Zoltan Nemeth, prefectul judetului Timis, primarii Saveta Moldovan (Foeni), Horia Bugarin (Dumbravita) si Andrei Tita (Cenad), parlamentarii Nicu Falcoi si Raoul Trifan, presedintele si fostul presedinte al filialei USR PLUS Timisoara, Sorin Sipos si Dan Resitnec, viceprimarii Denis Inasi (Lenauheim) si Sergiu Grui (Dumbravita), Florin Ilca, consilier local in Consiliul Local Timisoara, Cristian Amza, Marius Dumitrescu, Mihaela Krein si Cristian Maracineanu, consilieri locali in Consiliul Local Giroc, Cristian Fitz, consilier local in Consiliul Local Mosnita, Radu Vladescu, consilier local in Consiliul Local Dumbravita, Catalin Sfarghiu, consilier local in Consiliul Local Sacalaz si Cristian Raduca, consilier local in Consiliul Local Sag.

Cati membri fac parte din Biroul Judetean USR PLUS

Viitorul Birou Judetean, format dupa oficializarea fuziunii dintre USR si PLUS, va fi format din 20 de membri si pentru aceste pozitii candideaza si membri care nu detin nicio pozitie politica sau administrativa in partidul USR PLUS.

"Avem responsabilitatea sa demonstram celor care ne-au ales ca avem nu doar vointa ci si puterea sa schimbam Timisoara, Timisul si Romania. Ne propunem o profesionalizare a membrilor pentru politica si administratie, astfel incat USR PLUS Timis sa aiba baza cea mai educata pentru competitia politica si sa pregatim generatiile viitoare de lideri politici ai Romaniei, aici la Timisoara si in Timis", a declarat Dominic Fritz inaintea alegerilor din organizatia judeteana a USR PLUS.