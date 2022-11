"Tata m-a lovit până am rămas inconștientă!" Dezvăluirile unei tenismene de top care a vrut să se sinucidă

Imaginile devenite virale săptămâna aceasta cu un tată care își bate fiica pe terenul de tenis au provocat reacții vizavi de ce se întâmplă în culisele acestui sport.

Jelena Dokic, fost număr 4 mondial, acum în vârstă de 39 de ani, s-a arătat revoltată și a povestit propria experiență.

"A fost dezgustător să văd acele imagini, cu atât mai mult că și eu am trecut prin asta. Tatăl meu m-a lovit cu piciorul până am rămas inconștientă. Se întâmpla la 16 ani, cu o săptămână înainte de US Open. Din păcate, nu a fost singurul incident de acest gen, dar acela a fost cel mai grav. Din păcate, ceea ce se întâmplă în spatele ușilor închise e mult mai grav decât ce vă imaginați", a spus Dokic, conform europsort.ro.

După cum a povestit în cartea sa autobiografică, Unbreakable, din cauza tatălui său, Damir Dokic, care i-a fost și antrenor, Jelena a avut o viață marcată de traume și episoadele de depresie care au dus-o până în pragul sinuciderii.